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"Türkiye Dış Politikası ve Dünya Beşten Büyüktür" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 23:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz: - "Şimdi, 15 Temmuz'dan sonra elde edilen büyük zaferin neticesinde, hemen birkaç ay içerisinde büyük zorluklara rağmen Türkiye'nin, Fırat'ın batısında büyük senaryoyu çökertmek için yaptığı mücadelenin yeni bir aşamasındayız. Şu anda kahraman Mehmetçik ve onlarla beraber mücadele eden Suriyeli kardeşlerimiz, bu mücadeleyi Fırat'ın doğusuna taşıdılar" - "Tarihsel ve kültürel zenginliğe sahip olmamız; kriz ve imtihan dönemlerinde moralle; geleceğe ne yaptığını, nereye gideceğini bilerek yürümemize imkan vermektedir"

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz, "Şimdi, 15 Temmuz'dan sonra elde edilen büyük zaferin neticesinde, hemen birkaç ay içerisinde, büyük zorluklara rağmen Türkiye'nin, Fırat'ın batısında büyük senaryoyu çökertmek için yaptığı mücadelenin yeni bir aşamasındayız. Şu anda kahraman Mehmetçik ve onlarla beraber mücadele eden Suriyeli kardeşlerimiz, bu mücadeleyi Fırat'ın doğusuna taşıdılar." dedi

Yılmaz, Şahinbey Belediyesi tarafından belediyenin kültür merkezinde düzenlenen "Türkiye Dış Politikası ve Dünya Beşten Büyüktür" panelinde, Türk tarihinin krizlerle, mücadeleyle geçtiğini söyledi.

Kültürel ve tarihsel zenginliğin paha biçilemez olduğunu anlatan Yılmaz, "Özellikle büyük kriz zamanlarında, meydan okuma zamanlarında tarihimiz, kültürümüz, kimliğimiz bizlere adeta geceleyin yolumuzu kaybettiğimizde yol gösteren Kutup Yıldızı gibi yol gösterir. Bu tarihsel ve kültürel zenginliğe sahip olmamız; kriz ve imtihan dönemlerinde moralle; geleceğe ne yaptığını, nereye gideceğini bilerek yürümemize imkan vermektedir." diye konuştu.

Geçmişte yaşanan kırılmalara, kimi problemlere rağmen milli kimliği muhafaza etmeyi başarabildiklerini belirten Yılmaz, bunun; milletin dikkati, feraseti ve sağduyusu sayesinde olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'nin Ortadoğu'da yaşanan büyük bir krizle mücadele ettiğini hatırlatarak, "Bu büyük kriz, Ortadoğu'nun Türkiye'nin de içinde yer aldığı İslam dünyasının, İslam medeniyetinin; adeta gelişmesine, kendi tarih ve kimliğine, kendi hayatına karar vermesine engel olacak, onu durduracak, onu iç çatışmalar ve fitnelerle kendi içinde meşgul etmeye yönelten büyük saldırıların yeni ve son versiyonudur." ifadelerini kullandı.

- "İslam dünyasının öz güvenini kazandırdık"

Haçlı seferlerinden bu yana meydan okumalara karşı mücadeleler verildiğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu mücadelenin belki de zirve noktası 15 Temmuz gecesi verildi. 15 Temmuz gecesi milletimiz, kendisine biçilmeye çalışılan kefeni yırtarak, sadece Türkiye'ye değil, Ortadoğu'daki İslam ülkelerinin çoğunu parçalayıp bölmeye, bir kaosun içine sürükleyerek onların üzerinde yüzyıllarca sürecek bir tahakküm kurmaya yönelen senaryoyu bertaraf etti. O gece sadece milli egemenliğimize, milli kimliğimize sahip çıkmadık. Aynı zamanda İslam dünyasının da izzeti nefsini, kendine olan öz güvenini kazandık, kazandırdık. Şimdi, 15 Temmuz'dan sonra elde edilen büyük zaferin neticesinde, hemen birkaç ay içerisinde, büyük zorluklara rağmen Türkiye'nin, Fırat'ın batısında büyük senaryoyu çökertmek için yaptığı mücadelenin yeni bir aşamasındayız. Şu anda kahraman Mehmetçik ve onlarla beraber mücadele eden Suriyeli kardeşlerimiz, bu mücadeleyi Fırat'ın doğusuna taşıdılar. Allah yardımcıları olsun."

Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin, Gazeteci-Yazar Halime Kökçe, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet de birer konuşma yaptı.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile vatandaşlar katıldı.

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"Türkiye Dış Politikası ve Dünya Beşten Büyüktür" Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılma şahinbey belediyesi

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