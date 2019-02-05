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"Türkiye dışında Avrupa'dan hiç bir ülke İran'dan petrol almıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 14:42 | Son Güncelleme

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, ABD'nin yaptırımları uygulamasından sonra Avrupa ülkeleri arasında İran'dan sadece Türkiye'nin petrol aldığını söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, ABD'nin yaptırımları uygulamasından sonra Avrupa ülkeleri arasında İran'dan sadece Türkiye'nin petrol aldığını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Zengene, "Türkiye dışında Avrupa'dan hiç bir ülke İran'dan petrol almıyor. Yunanistan ve İtalya ABD yaptırımlarından muaf tutulmuştu fakat İran'dan petrol almıyorlar. Kendileriyle bu konuda görüşmek istediğimizde de bize cevap vermiyorlar." dedi.

- "Irak'ın 2 milyar dolar borcu var"

İran'ın Irak'a ayda 200 milyon dolar tutarında doğal gaz ihraç ettiğini dile getiren Zengene, "İran'ın şu an Irak'tan doğal gaz ve elektrik ihracatından 2 milyar dolar alacağı olduğunu" ifade etti.

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