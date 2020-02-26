HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye Dışişleri'nden Irak ve İtalya'ya seyahat uyarısı

Türkiye Dışişleri'nden Irak ve İtalya'ya seyahat uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 14:35 | Son Güncelleme

Türk Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle Irak ve İtalya için seyahat uyarısı yaptı.

Türkiye Dışişleri'nden Irak ve İtalya'ya seyahat uyarısı

İran'da ise koronavirüsten ölenlerin sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a yükseldi.Türk Dışişleri Bakanlığı Irak ve İtalya'ya seyahat uyarısı yaptı. Bakanlık açıklamasında İtalya'da koronavirüs vakalarında ve bu virüs kaynaklı ölümlerde son günlerde yaşanan artışa dikkat çekilerek Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça ülkede koronavirüs görülen bölgelere seyahat etmemeleri "önemle" tavsiye edildi.

Dışişleri Bakanlığının Irak'la ilgili seyahat uyarısında da koronavirüs vakalarının sayısının ülke çapında artış eğiliminde olduğu belirtildi. Açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça ülkede koronavirüs görülen bölgelere seyahat etmemeleri istendi.

İtalya ya da Irak'ta ikamet eden ya da bu ülkelere seyahat etmek zorunda olan vatandaşların da sağlık önlemlerine azami düzeyde riayet etmesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmesi istendi.

İtalya'da son belirlemelere göre koronavirüsten 11 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 323'e yükselmişti. Irak'ın Necef kentinde İranlı bir öğrencide koronavirüs vakası görüldüğü bildirilmiş, ardından Kerkük'te koronavirüsü tespit edilen dört kişinin karantinaya alındığı açıklanmıştı.

İran'da ölü sayısı 19'a yükseldi

Diğer yandan İran'da koronavirüs yayılmaya devam ediyor. İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada koronavirüsten ölenlerin sayısının 19'a yükseldiği, vaka sayısının ise 139 olduğu kaydedildi.

İran böylece Çin dışında koronavirüsten en çok ölümün kaydedildiği ikinci ülke konumuna geldi. Kuveyt, Bahreyn, Irak, Umman, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan'da da İran bağlantılı vakalar ortaya çıktı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çarşamba günü yaptığı açıklamada "koronavirüsün ülkedeki üretimi ve ticareti baltalayacak bir düşman silahı haline gelmemesi gerektiği" uyarısında bulundu.

DW,rtr/BK,GA

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir ili tedirgin eden 'koronavirüs' iddiasına açıklamaBir ili tedirgin eden 'koronavirüs' iddiasına açıklama
Dikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyorDikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyor
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da "virüs" temizliği

Ankara'da "virüs" temizliği

Instagram'daki itirafı şok etkisi yarattı: Tecavüze uğradım

Instagram'daki itirafı şok etkisi yarattı: Tecavüze uğradım

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Ünlü yarışmacı Survivor'a veda etti!

Ünlü yarışmacı Survivor'a veda etti!

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Açıklama geldi

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Diğer Haberler
Bir ili tedirgin eden 'koronavirüs' iddiasına açıklama

Bir ili tedirgin eden 'koronavirüs' iddiasına açıklama

Bakan Ersoy'dan Galata Kulesi açıklaması

Bakan Ersoy'dan Galata Kulesi açıklaması

Kütahya ve Eskişehir'de koronavirüs şüphesi

2 ilimizde koronavirüs şüphesi

Kağıthane'de ilginç olay! Tamir ettirmek yerine çaldılar

Kağıthane'de ilginç olay! Tamir ettirmek yerine çaldılar

Son dakika! İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika: Van'daki depremde yaralı olarak kurtarılan Emirhan Acar hayatını kaybetti

Van'da enkaz altında kalan Emirhan Acar hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.