Türkiye Dışişleri'nden Irak ve İtalya'ya seyahat uyarısı

İran'da ise koronavirüsten ölenlerin sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a yükseldi.Türk Dışişleri Bakanlığı Irak ve İtalya'ya seyahat uyarısı yaptı. Bakanlık açıklamasında İtalya'da koronavirüs vakalarında ve bu virüs kaynaklı ölümlerde son günlerde yaşanan artışa dikkat çekilerek Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça ülkede koronavirüs görülen bölgelere seyahat etmemeleri "önemle" tavsiye edildi.

Dışişleri Bakanlığının Irak'la ilgili seyahat uyarısında da koronavirüs vakalarının sayısının ülke çapında artış eğiliminde olduğu belirtildi. Açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça ülkede koronavirüs görülen bölgelere seyahat etmemeleri istendi.

İtalya ya da Irak'ta ikamet eden ya da bu ülkelere seyahat etmek zorunda olan vatandaşların da sağlık önlemlerine azami düzeyde riayet etmesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmesi istendi.

İtalya'da son belirlemelere göre koronavirüsten 11 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 323'e yükselmişti. Irak'ın Necef kentinde İranlı bir öğrencide koronavirüs vakası görüldüğü bildirilmiş, ardından Kerkük'te koronavirüsü tespit edilen dört kişinin karantinaya alındığı açıklanmıştı.