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Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ ve Malatya’da depremin yaralarını sarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8’lik depremin ardından Türkiye Diyanet Vakfı, bölgede zarar gören ailelerin yaralarını sarmaya çalışıyor.Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren bölgeye gönderdiği mobil mutfak aracılığıyla gençlik merkezi, tren garı ve camilerde kalan yaklaşık 25 bin kişiye sıcak yemek, ekmek ve su dağıtan Türkiye Diyanet Vakfı, sıcak yemek dağıtımlarına günlük 3 bin kişi olmak üzere 7 noktada devam ediyor.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8’lik depremin ardından Türkiye Diyanet Vakfı, bölgede zarar gören ailelerin yaralarını sarmaya çalışıyor.
Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren bölgeye gönderdiği mobil mutfak aracılığıyla gençlik merkezi, tren garı ve camilerde kalan yaklaşık 25 bin kişiye sıcak yemek, ekmek ve su dağıtan Türkiye Diyanet Vakfı, sıcak yemek dağıtımlarına günlük 3 bin kişi olmak üzere 7 noktada devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Erkek Yurdu’ndan mutfak ve personel desteğinin de alınmasıyla birlikte talep doğrultusunda sıcak yemek kapasitesi arttırılacak. Sıcak yemek dağıtımının yanı sıra 119 hisse adak, akika ve şükür kurbanı kesimleri yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı şubelerinin organizasyonuyla hazırlanan ve içerisinde un, yağ, şeker, hazır gıda paketleri, ısıtıcı, kışlık kıyafetler, battaniye gibi malzemelerinin bulunduğu 13 yardım tırı bölgeye gönderilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. Diyarbakır’dan Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri tarafından getirilen ve partner kuruluş WEFA yardım derneğinin ilk etapta tedarik ettiği yaklaşık bin battaniye depremden etkilenen ailelere dağıtılarak soğuktan korunmaları sağlandı.

Psiko-sosyal destek çalışmaları
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere hazırlanan 56 metrekarelik Sosyal Destek Çadırı, Elazığ Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi bünyesinde manevi destek çalışmalarında kullanılması için Kültür Parkı’na yerleştirildi. Elazığ Müftülüğü tarafından psiko-sosyal ve manevi destek çalışmaları için Kültür Park’ta vardiya sistemi ile kadın ve erkek toplam 10 din görevlisi görevlendirildi. Ayrıca Elazığ Müftülüğü, depremden etkilenen ailelerin geçici ikameti için belirlenen cami, gençlik merkezi, spor salonu, okullar gibi toplanma merkezlerine ve kurulan çadırlara manevi destek ve ihtiyaç tespiti amacıyla yönlendirildi.

Hasarlı camiler tespit ediliyor
Türkiye Diyanet Vakfı uzman ekipleri tarafından Elazığ ve Malatya’da hasar gören camilerin tespiti devam ediyor. Elazığ merkezde 37, Sivrice’de 6 camide hasar tespit çalışması yapıldı. İlk belirlemelere göre Elazığ Merkezde 7, Sivrice’de 4 caminin taşıyıcı sistemlerinde hasar olduğu tespit edildi. Bölgedeki camilerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Depremden etkilenen ailelerin yaralarını daha hızlı sarabilmek için “Şimdi Yaraları Sarma Zamanı” sloganıyla yardım kampanyası başlatan Türkiye Diyanet Vakfı, toplanan ayni ve nakdi yardımları da hızlı bir şekilde bölgeye ulaştırıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla depremden etkilenen ailelere yardım etmek isteyen vatandaşlar DEPREM yazıp 5601’e SMS göndererek 10 TL veya bagis.tdv.org kurumsal online bağış sayfasından, şubelerden, il ve ilçe müftülüklerinden, bankalardan, TDV bağış mobil uygulamalarından ve PTT şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden istedikleri miktarda yardımda bulunabiliyor.

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