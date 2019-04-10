Türkiye Diyanet Vakfı ile MAPİM arasında iş birliği protokolü

"Myanmar'a yönelik çalışmalarımızda 2 yıl önce destekte bulunmuşlardı. Ayrıca Suriye'de yürüttüğümüz yardım çalışmalarında da yine vakfımıza destek olmuşlardır. Mazlum coğrafyalarda omuz omuza, birlikte yardım faaliyetleri yürüttük. İnşallah imzaladığımız protokolle Suriye krizi üzerine insani projeler, çalışmalar ve kampanyalar alanlarında yine birlikte çalışacağız."

Vakfın Malezya'da ihtiyaç sahiplerine yönelik yürüttüğü kurban ve ramazan çalışmalarını MAPİM ile gerçekleştirdiğini belirten Polat, şunları belirtti:

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, yaptığı değerlendirmede, Malezya ile Türkiye'nin iki kardeş ülke olduğunu söyledi.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, vakıf binasında düzenlenen törenle, TDV ile Malezya'daki 70 sivil toplum kuruluşunun birleşiminden oluşan MAPİM arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPİM) arasında Suriye başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yürütülecek yardım çalışmalarına ilişkin iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

- "Hangi mazlum coğrafyaya gitsek Türkiye Diyanet Vakfını görüyoruz"

MAPİM Genel Müdürü Sani Araby Al-Kaher de TDV'nin faaliyetlerini takdirle izlediklerini vurguladı.

Yemen, Suriye, Afrika gibi mazlum coğrafyalarda TDV'nin yardım çalışmalarını gördüklerini aktaran Al-Kaher, "Yapmış olduğunuz çalışmalar bize ilham veriyor. O nedenle de özellikle sahada sizinle yardım çalışmaları yürütmek istiyoruz. İmzaladığımız protokolle birlikteliğimizi daha sağlam temeller üzerine kurmuş oluyoruz. Türkiye'nin her zaman gönlümüzde yeri var." dedi.

Al-Kaher, 2019 yılı yardım faaliyetlerine yönelik bir plan hazırladıklarını ve bu kapsamda Suriye'de eğitim, ramazan, kurban, hayri ve sosyal alanlarda yapılacak yardım çalışmalarına ilişkin TDV ile hareket etme kararı aldıklarını vurguladı.

