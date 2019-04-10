Türkiye Diyanet Vakfı ile MAPİM arasında iş birliği protokolü imzalandı

Yurt içindeki bin 1 şubesi ve 145 ülkedeki faaliyetleriyle dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından birisi olan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Malezya’daki 70 STK’nın birleşiminden oluşan Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPİM) arasında Suriye başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yürütülecek yardım çalışmalarına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Malezya ile Türkiye’nin iki kardeş ülke olduğunu söyledi. Türkiye Diyanet Vakfının Malezya’da ihtiyaç sahiplerine yönelik yürütmüş olduğu kurban ve Ramazan çalışmalarını MAPİM ile birlikte gerçekleştirdiğini belirten Polat, “Myanmar’a yönelik çalışmalarımızda 2 yıl önce destekte bulunmuşlardı. Ayrıca Suriye’de yürütmüş olduğumuz yardım çalışmalarında da yine vakfımıza destek olmuşlardır. Mazlum coğrafyalarda omuz omuza birlikte yardım faaliyetleri yürüttük. İnşallah imzaladığımız protokolle Suriye krizi üzerine insani projeler, çalışmalar ve kampanyalar alanlarında yine birlikte çalışacağız” diye konuştu.

MAPİM’in mazlum coğrafyalardaki yardım faaliyetlerini Türkiye’nin en güçlü kuruluşlarından birisi olan Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte yapmak istemesinden ayrıca memnuniyet duyduklarını belirten Polat, bu birlikteliğin gelecekteki işbirlikleri açısından da çok kıymetli olduğunu ifade etti.