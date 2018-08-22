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Türkiye Diyanet Vakfı Kazakistan'da kurban eti dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 15:31 | Son Güncelleme

TDV, Kazakistan'da bin 700 aileye 350 hisse kurban eti dağıttı - Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın: - "Kardeşlerimizle yakınlaşmak adına kurbanlarımızı paylaştık. Kurban, Kazakistan ile Türkiye arasındaki köprülerin kurulmasına, kardeşlik ve dostluk duygularının artmasına vesiledir. Yoksa hiç kimsenin ete ihtiyacı yoktur"

ASTANA (AA) – Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kazakistan'da "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla kurban eti dağıttı.

TDV ile Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığınca organize edilen kurban eti dağıtım etkinlikleri çerçevesinde 350 hisse kurban eti Astana, Almatı, Çimkent, Öskemen ve Pavlodar kentlerinde bin 700 aileye dağıtıldı.

Başkent Astana'da Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın'ın katılımıyla gerçekleşen kurban dağıtım etkinlikleri çerçevesinde 70 hisse et ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye vatandaşlarının gönderdiği 350 hisse kurban eti Kazakistanlı kardeşlerine ikram ettiklerini belirtti.

Kazakistan'da Kurban Bayramı'nın Türkiye'deki gibi coşkulu geçtiğine işaret eden Akın, "Buradaki kardeşlerimiz Hanefi mezhebine vacip olduğu için kurban kesmeye büyük önem veriyorlar. Mezbahaneler, hayvan satış yerleri çok yoğun, camiler dolu." dedi.

Akın, TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla 145 ülkede kurban eti dağıttığını aktararak, "Kardeşlerimizle yakınlaşmak adına kurbanlarımızı paylaştık. Kurban, Kazakistan ile Türkiye arasındaki köprülerin kurulmasına, kardeşlik ve dostluk duygularının artmasına vesiledir. Yoksa hiç kimsenin ete ihtiyacı yoktur." diye konuştu.

Astana sakini Rayhan Osumbetova, Türklerin gönderdiği kurbanı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "Türk kardeşlerimizin kurbanlarını Allah kabul etsin." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı

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