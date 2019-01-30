Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolün imzalanmasından önce konuşan Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her yıl düzenli bir şekilde yurt dışı din hizmetleri ve konferansları gerçekleştiriyoruz. Bu konferanslarda en çok önem verdiğimiz hususların başında FETÖ ve benzeri dini istismar eden örgütlerle mücadele geliyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Maarif Vakfının en önemli çalışmalarından birisi yurt dışında okullar açmak” diyen Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Burada bizim doğru dini bilgiyi yurt içinde ve yurt dışındaki insanlara ulaştırmamız gerekiyor. İnancımızı insanlara yanlış göstermek isteyen bir takım gruplara ve terör örgütlerine karşı bizim birlikte mücadele vermemiz gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yurt dışında irtibat halinde olduğumuz 300’ün üzerinde dini liderlere ve kanaat önderlerine mektup göndererek bilgilendirme yaptık. Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı da eğitim alanında daha fazla bulunmak için bu bilinç içerisinde güçlerini birleştirecek.”

