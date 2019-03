Türkiye Diyanet Vakfında ’5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı’ tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ödül programı 13 Mart’ta Cumhurbaşkanı’nın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek" dedi. Türkiye Diyanet Vakfında ’5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı’ tanıtım toplantısı düzenlendi. İyilik ödülleri, Türkiye Diyanet Vakfının kuruluş yıl dönümü olan 13 Mart’ta Cumhurbaşkanının da teşrifleriyle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve kültür Merkezinde gerçekleştirilecek 5. uluslararası İyilik Ödülleri programında sahiplerine takdim edilecek. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tanıtım toplantısında bir konuşma gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, iyilik ödüllerinin verileceği iyilik sahiplerinin belirlenmesinde yaşadığı toplumda ve dünyada çığır açan, bireyleri iyilikle harekete geçiren ve çevresine ilham veren, farklı dil ve kültürlerde yaşayan insanları güzellikte bir araya getiren iyiliklerin esas alınarak ödül sahiplerinin belirlendiğini kaydederek, "İyilik her şeyden önce bizleri saf ve berrak fıtratımızla buluşturan en büyük değerdir. İyilik sadece maddi imkanlarla sınırlı değildir. İçten bir tebessüm, dua, hüzünlerin ve heyecanların paylaşılması da en büyük iyiliktir" ifadelerini kullandı.

"Diyanet İşleri Başkanlığımız dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine yardım elini uzatmaktadır"

İslam medeniyetinin iyilik ahlakını, ve hayır işleme bilincini İslamın ulaştığı bütün toplumlara taşıdığını belirten Erbaş, İslam tarihinde binlerce vakıf kurulduğuna dikkat çekti. Eğitim, sağlık, şehirleşme, hayır hizmetleri, dini ve kültürel hizmetler başta olmak üzere birçok sosyal çalışmaların vakıf çatısı altında hayat bulduğunu açıklayan Erbaş, ’’İslam dini iyilik, yardımlaşma, merhamet, adalet, barış gibi değerleri ikame ederek bireysel, toplumsal ve evrensel huzuru temin etmeye çalışmıştır. İslam medeniyeti, iyilik ahlakını, hayır işleme bilincini İslamın ulaştığı bütün toplumlara taşımıştır. Eğitim, sağlık, şehirleşme, hayır hizmetleri, dini ve kültürel hizmetler başta olmak üzere birçok sosyal çalışmalar vakıf çatısı altında hayat bulmuştur. İslam tarihinde binlerce vakıf kurulmuştur. Sadece Anadolu’da 7 bin çeşit vakfın kurulduğunu biliyoruz. Vakıf ahlakı Müslüman hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu inanç ve ahlak üzerine iyiliği aleme hakim kılma idealiyle inşa edilen İslam medeniyeti, esasında bir vakıf medeniyetidir. Türkiye Diyanet Vakfı kuruluşundan bugüne iki büyük hedefi daima göz önünde bulundurmuştur. Bunlardan birincisi, ülkemizde ve yeryüzünde insanların hizmetinde olmak. İkincisi ise, yeryüzünde iyiliğin her daim hakim olması için çalışmak. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin yardım elini uzatmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı yurt dışı eğitim çalışmaları kapsamında 14 ülkede 23 eğitim kurumunda geleceği imar etmeye çalışan nesiller yetiştirmeye çalışmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı, 111 ülkeden gelen öğrencilere Türkiye’de eğitim hizmeti vererek, bu gençlerin umutlarını yeşertmek için elinden gelen çabayı sarf etmektedir. Şu anda yurt içinde ve yurt dışında toplamda 25 bin öğrenciye eğitim hizmeti vermektedir. 2018 yılı Ramazan programı kapsamında ihtiyaç sahibi 2 milyon insanın yüzünü güldürmüştür. Türkiye Diyanet Vakfı, 2018 yılı kurban programı kapsamında yurt içi ve yurt dışında 145 ülkede, 436 bölgede 430 bin kurban keserek, 17 milyon 850 bin kişiye kurban etini ulaştırmıştır. 2018’de yurt içinde 352 milyon TL, yurt dışında 408 milyon TL olmak üzere toplamda 760 milyon TL yardım yapmıştır. İyilik emek ister, ter ister, gayret ister. İyiliğin ölçüsü dinin ve aklın iyi olduğuna hükmettiği, başkalarının hayatına umut olan ve güzellik katan değerler olmasıdır’’ şeklinde konuştu.