Türkiye Diyanet Vakfından Balkanlar'da kurban eti dağıtımı

SARAYBOSNA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Kurban Bayramı dolayısıyla Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Sırbistan'da vekalet sahipleri adına kurban kesim işlemleri başlatıldı.

TDV'nin, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla düzenlediği kurban kampanyası çerçevesinde Bosna Hersek ve Sırbistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtılacak.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı, AA muhabirine, TDV'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da vekaletle kurban kesimi yaptığını belirterek, "Türk milletinin hem yurt içi hem de yurt dışında bağışladığı kurbanların bir kısmı dünyanın çeşitli ülkelerine gönderiliyor." dedi.

TDV'nin Bosna Hersek'e 70 hisse kurban gönderdiğini ifade eden Atlı, "Bugün kesilen kurbanların etleri, yarın Bosna Hersek genelinde dağıtılacak. Özellikle Srebrenitsa, Tuzla ve Doboj'daki mutfaklara ulaştırılacak." diye konuştu.

Atlı, kurban hisselerinin bir kısmının Bosna Hersek'in Bihac şehrinde kalan düzensiz göçmenlere ulaştırılacağını da kaydetti.

TDV, Sırbistan İslam Birliği iş birliğinde Sırbistan'da da 50 büyükbaş (350 hisse) hayvanın kesimini gerçekleştirerek, ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelerin bayram sevincine ortak olacak.

Sırbistan'da üç farklı yerdeki kesim işlemleri sonrasında dağıtım faaliyetleri yapılacak.

