Türkiye Diyanet Vakfından “İki insan Bir Hayat: Evlilik Okulu” seminerleri

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, “Aile toplumun temelidir. Aile hayatını sağlam temellere oturtmamış toplumlar ne kadar çeşitli alanlarda ilerlemiş olsalar da er geç çökmeye mahkûmdurlar” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezinin (TDV KAGEM) “İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu” seminer dizisi kapsamında bu hafta Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, Kur’an ve sünnet penceresi üzerinden aileyi ayakta tutan değerleri ele aldı. Aile hayatının neredeyse yalnız şehevi arzular ve dünya malı uğruna heba edildiğinin örneklerini yaşadığımız çağımızda Kur’an ve sünnetle ailenin temel ilkelerine sarılmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu belirten Akbulut, “Aile toplumun temelidir. Aile hayatını sağlam temellere oturtmamış toplumlar ne kadar çeşitli alanlarda ilerlemiş olsalar da er geç çökmeye mahkûmdurlar” dedi.

“Aileyi ayakta tutan üç temel kavram; huzur, muhabbet, rahmet”

Akbulut, “Aile kavramı kişinin bakmakla yükümlü olduğu hane halkı için kullanılan bir kelime olup, destek-dayanak anlamına gelmekle birlikte iki tarafın da birbirine muhtaçlığını ifade eder. Aileyi ayakta tutan üç temel kavram üzerinde duran Kur’an-ı Kerim’in ‘İçinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp; aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, onun varlığının belgelerindendir. Bunlarda düşünen millet için dersler vardır’(Rum;21) ayetinde aile yuvasında sıcaklığı sağlamak üzere üç kavrama vurgu yapar; sükûnet, meveddet ve merhamet. Bu kavramlardan biri olmadan diğerleri eksik kalır. Sükûnet, hareketten sonra durgunlaşmak, taşkınlıktan sonra olgunluk, bir yeri yurt ve mesken edinmek ve huzur bulmak anlamına gelirken, meveddet; sevgide yakınlık, sevgide kararlılık ve ısrar demektir. Meveddet, müebbet muhabbettir. Muhabbet muhatabın vasfına ve eylemine, meveddet muhatabın cevherine, özünedir. Merhamet ise, incelik ve ihsan demek olup, insan tabiatına yerleştirilmiş şekli şefkat adını alır” diye konuştu.