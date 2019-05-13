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Türkiye Diyanet Vakfından Kazakistan'da iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 18:53 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfından Kazakistan'da iftar

TÜRKİSTAN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kazakistan'in Türkistan kentinde üniversite öğrencilerine iftar verdi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi yemekhanesinde düzenlenen iftara, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, TDV Hac ve Umre Muhasebe Müdürü Akif Ertekin ile Kazakistan'da eğitim gören öğrenciler katıldı.

Programda bine yakın öğrenci oruç açtı. Okunan duaların ardından program sona erdi.

Akın, iftar programının ardından yaptığı konuşmada, TDV'nin ramazan organizasyonu kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği bu tür programların kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın selamlarını ileten Akın, TDV'nin Türkiye ile Kazakistan arasında bu tür organizasyonlar ile kardeşlik köprüsü kurduğunu belirtti.

- Gıda yardımları

Çimkent şehrinde İhlas Kur-an Kursu binasını ziyaret eden Akın ve TDV temsilcileri burada ihtiyaç sahibi 30 aileye gıda yardım paketlerini teslim etti.

Duanın ardından Akın, burada yaptığı konuşmada, ramazanın İslam dünyasının en mübarek ve bereketli ay ve ayrı bir maneviyatının olduğuna belirterek, "Bu mevsim bize kardeşler arasında kucaklaşmayı ve kaynaşmayı, birleşmeyi ve yardımlaşmayı öğreten ramazan mevsimidir." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışındaki hizmetlerine öncülük yapmaya çalıştıklarını aktaran Akın, Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV olarak 83 ülkede, 323 bölgede ramazan dolayısıyla programlar düzenlendiğini ifade etti.

Kazakistan'da 500 gıda paketinin ihtiyaç sahipleri ile buluşturulacağını dile getiren Akın, bunun yanı sıra 5 bin kişilik iftar programı düzenleneceğini sözlerine ekledi.

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