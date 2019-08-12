HABER

Türkiye Diyanet Vakfından Kazakistan'da kurban eti dağıtımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:52 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfından Kazakistan'da kurban eti dağıtımı

NUR SULTAN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ihtiyaç sahibi 300 aileye 70 hisse kurban eti dağıtıldı.

TDV'nin gönderdiği 10 büyükbaş hayvan, Altın Taga hayvan pazarında dini ve hijyenik kurallara uygun şekilde kesilerek, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi ile Görme Engelliler Derneği'nin tespit ettiği 300 ihtiyaç sahibi aileye paylaştırıldı.

Kurban etinin yanında çocuklara şeker de dağıtıldı.

Türkiye Nur Sultan Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın, AA muhabirine, TDV'nin bu yıl Kazakistan'a 70 hisse kurban gönderdiğini belirterek, "Biz de bugün 10 büyükbaş hayvanımızı kestik ve 300 ihtiyaç sahibi aileye dağıttık." dedi.

Bayramların önemine işaret eden Akın, "Kurban olsun, Ramazan Bayramı olsun bu tür bayramlar kardeşlik köprülerini sağlam tutan halklarımız arasındaki bağların daha da güçlenmesine vesile oluyor." diye konuştu.

Akın, Kazakistan'da bayramın güzel bir havada geçtiğini, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde kurbanların yoğun şekilde kesildiğini ve dağıtıldığını kaydetti.

Termometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldıTermometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldı
Burgazada'da ormanlık alanda yangın (3)Burgazada'da ormanlık alanda yangın (3)
Üniversiteli Mustafa, serinlemek için girdiği kanalda boğulduÜniversiteli Mustafa, serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan'da kurban eti dağıtımı türkiye diyanet vakfı

En Çok Okunan Haberler

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya’da TIR'dan caddeye döküldü! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Kapadokya'ya bayramda yoğun ilgi

Kapadokya'ya turist akını

Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da

ABD'li askerler Şanlıurfa'da

Burgazada ve Balıkesir'de peş peşe yangın! Ekipler olay yerinde

Ormanlık alanlar yanıyor! Ekipler sevk edildi

Küçük çocuğa kan donduran işkence! Öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandı

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.