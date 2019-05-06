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Türkiye Diyanet Vakfı’ndan kitap fuarı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:20 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı, Ayasofya/Sultanahmet Meydanı’nda Kitap ve Kültür Fuarı düzenlenmesi talebiyle yaptıkları başvuruya İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vaktinde cevap verilmemesi sebebiyle, bu yıl fuarın Büyük Çamlıca Camii’nde icra edileceğini açıkladı.TDV’den yapılan açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı kuruluşlarından Vakıf Fuarcılık Ltd.

Türkiye Diyanet Vakfı, Ayasofya/Sultanahmet Meydanı’nda Kitap ve Kültür Fuarı düzenlenmesi talebiyle yaptıkları başvuruya İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vaktinde cevap verilmemesi sebebiyle, bu yıl fuarın Büyük Çamlıca Camii’nde icra edileceğini açıkladı.
TDV’den yapılan açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı kuruluşlarından Vakıf Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından 37 yıldır Ramazan ayı içerisinde Ankara Kocatepe Camii avlusu ve İstanbul Ayasofya Meydanı’nda “Kitap ve Kültür Fuarı” organize edildiği hatırlatılarak, "Bu yıl 38’incisi düzenlenecek olan Kitap ve Kültür Fuarlarının Ankara organizasyonu, 16 Mayıs - 01 Haziran 2019 tarihleri arasında Kocatepe Camii avlusunda gerçekleştirilecektir. İstanbul’da 15 Mayıs-01 Haziran 2019 tarihleri arasında Ayasofya/Sultanahmet Meydanı’nda Kitap ve Kültür Fuarı düzenlenmesi talebiyle yaptığımız başvuruya İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vaktinde cevap verilmemesi sebebiyle, bu yıl fuarımız Büyük Çamlıca Camii’nde icra edilecektir" denildi.
Geleneği devam ettirmek adına Kitap-Kültür Günlerinin ise 22 Mayıs-01 Haziran 2019 tarihleri arasında Fatih Camii’nde düzenleneceği vurgulanarak, "Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek olan etkinlik ise 17 Mayıs-26 Mayıs 2019 tarihlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şirketimiz tarafından 5. defa ortaklaşa düzenlenecektir. Fuar alanları her gün saat 11.00’de açılacak ve saat 24.00’te kapatılacaktır. Fuarlar esnasında imza günleri ve söyleşiler planlanmıştır. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde kamuoyuyla detaylı bilgi paylaşılacaktır. Türkiye fuarlarına ek olarak Almanya’nın Köln şehrindeki DİTİB Merkez Camii’nde 2. Kitap ve Kültür Fuarı da 17 Mayıs - 03 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenecektir. 37 yıldır dini yayınlarda okuyucu, yazar ve yayıncıyı buluşturarak bir Ramazan geleneği haline gelen Kitap ve Kültür Fuarlarımıza tüm halkımız davetlidir" ifadesi kullanıldı.

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