Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Mali'ye ramazan yardımı

ELİF ÖZTÜRK - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Mali'de ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımında bulundu.
Türkiye Diyanet Vakfı Yurt Dışı İnsani Yardım Uzmanı Abdullah Uçak, AA muhabirine, Mali'nin başkenti Bamako'da, bir ailenin ramazan boyunca gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde koli hazırladıklarını söyledi.
Abdullah Uçak, 500 adet gıda kolisini engelli, dul ve yetimler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını anlattı.
Yardım kolilerinin yanı sıra 500 kişilik iftar yemeği verdiklerini de aktaran Uçak, "Mali'deki kardeşlerimizle ramazan coşkusunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
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