HABER

Türkiye Diyanet Vakfından Nijerya'da kurban eti dağıtımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 19:36 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfından Nijerya'da kurban eti dağıtımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da ihtiyaç sahibi binlerce kişiye kurban eti dağıtıldı.

TDV temsilcisi Adnan Turan, AA muhabirine, mülteci kampları, yetimler ve ihtiyaç sahibi aileler için kurban eti dağıttıklarını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı organizasyonunda 2019'da Nijerya'da gerçekleştirilen kurban organizasyonunu başkent Abuja'da düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplam 2 bin 170 hisseyle 310 büyükbaş hayvanı dağıttıklarını aktaran Turan, "Nijerya'nın 5 eyaletinin 54 bölgesinde bağışları binlerce Nijeryalıya dağıtacağız. Türkiye'den hayırsever insanların merhamet elini bölgeye ulaştırmak için vakfımız ve başkanlığımız ile çalışmaktayız." diye konuştu.

Abuja Din Hizmetleri görevlisi Muhammed Zunnureyn de Türkiye'den her sene Ramazan ve Kurban bayramları vesilesiyle yardım gönderildiğine dikkati çekerek, "Elindekileri paylaştıklarından dolayı Türk halkına teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundan da YPG-PKK'yı temizleyeceğizÇavuşoğlu: Fırat'ın doğusundan da YPG-PKK'yı temizleyeceğiz
Terliğini almak için girdiği ırmakta kaybolduTerliğini almak için girdiği ırmakta kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet Vakfı Nijerya'ya Kurban Bayramı türkiye diyanet vakfı

En Çok Okunan Haberler

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusu açıklaması

Bakan'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.