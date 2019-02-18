Türkiye Diyanet Vakfının 32. kitabevi Kahramanmaraş'ta açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın 32. "kitap ve kahve" temalı kitabevi Kahramanmaraş'ta açıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ramazan Muslu, İl Müftülüğü binasının altındaki kitabevinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Diyanet Vakfının bu alandaki çalışmalarını giderek artırdığını belirtti.

İlk emri "oku" olan bir dinin mensupları olduklarını dile getiren Muslu, tarih boyunca ilimden, kitaptan, kültürden, medeniyetten hiçbir zaman kopmadıklarını, bu anlamda da dünyaya pek çok güzel örnekler sunduklarını söyledi.

"Şiirin ve edebiyatın başkenti" olarak tanımlanan Kahramanmaraş'ta böyle bir merkezi açtıklarını vurgulayan Muslu, şunları kaydetti:

"Bizim özellikle çocuklarımızdan başlayarak gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün gençliğin karşı karşıya olduğu pek çok tehlike ve sorunlar var. Bunların aşılmasında mutlaka hem kurumlar arası iş birliğine ihtiyaç var hem de her bir vatandaşımızın her bir aile reisimizin bu konuda çok dikkatli olması gereken noktalar var. İlgi ve alakayı genç kuşaklara, genç neslimize göstermemiz gerekiyor. Bu anlamda inşallah buradaki kitap satış müessesemiz, kıraathanemiz belki bu anlamda mevcut durumun daha iyi hale gelmesi adına bir katkı sunacaktır diye düşünüyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu güzel hizmetler devam ettiği sürece biraz sadak-i cariye olacağını düşünüyorum."