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Türkiye Diyanet Vakfının 32. kitabevi Kahramanmaraş'ta açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 19:26 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ramazan Muslu: - "Bizim özellikle çocuklarımızdan başlayarak gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor"

Türkiye Diyanet Vakfı'nın 32. "kitap ve kahve" temalı kitabevi Kahramanmaraş'ta açıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ramazan Muslu, İl Müftülüğü binasının altındaki kitabevinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Diyanet Vakfının bu alandaki çalışmalarını giderek artırdığını belirtti.

İlk emri "oku" olan bir dinin mensupları olduklarını dile getiren Muslu, tarih boyunca ilimden, kitaptan, kültürden, medeniyetten hiçbir zaman kopmadıklarını, bu anlamda da dünyaya pek çok güzel örnekler sunduklarını söyledi.

"Şiirin ve edebiyatın başkenti" olarak tanımlanan Kahramanmaraş'ta böyle bir merkezi açtıklarını vurgulayan Muslu, şunları kaydetti:

"Bizim özellikle çocuklarımızdan başlayarak gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün gençliğin karşı karşıya olduğu pek çok tehlike ve sorunlar var. Bunların aşılmasında mutlaka hem kurumlar arası iş birliğine ihtiyaç var hem de her bir vatandaşımızın her bir aile reisimizin bu konuda çok dikkatli olması gereken noktalar var. İlgi ve alakayı genç kuşaklara, genç neslimize göstermemiz gerekiyor. Bu anlamda inşallah buradaki kitap satış müessesemiz, kıraathanemiz belki bu anlamda mevcut durumun daha iyi hale gelmesi adına bir katkı sunacaktır diye düşünüyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu güzel hizmetler devam ettiği sürece biraz sadak-i cariye olacağını düşünüyorum."

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın ve Matbaacılık İşletme Genel Müdürü Yasin Uğraş da Türkiye genelinde 24 ilde 32 kitabeviyle hizmet verdiklerini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak kitapla gençleri ve bütün vatandaşları buluşturmak istediklerini dile getiren Uğraş, "Özellikle çocukların geleneksel Türk-İslam sanatlarıyla buluştuğu, aynı zamanda da çocukların vakit geçirebileceği, hafta sonu ailelerin nezih bir ortamda vakit geçirebileceği bir ortam oluşturmayı arzu ettik." dedi.

"Kitabı kahveyle beraber birleştirerek bizim kültürümüze uygun bir formata dönüştürdük" ifadesini kullanan Uğraş, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş'ın ardından diğer illerde de kitap ve kahve formatında kitabevlerimizi açmak istiyoruz. Kitap kahve evlerimizle büyüklerimizin önerdiği kıraathane modelini Türkiye'de yaygınlaştırmak istiyoruz. Aynı zamanda da dini yayınları okurlarla buluşturmak istiyoruz. Bu manada Türkiye Diyanet Vakfı yayınları olarak 900'ün üzerinde kitapla okurlara ulaşmayı hedefliyoruz."

Konuşmaların ardından AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Müftüsü Celal Sürgeç ve diğer ilgililerin de katılımıyla kitabevinin açılışı yapıldı.

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