Türkiye dizi film ihracatında Hollywood'a rakip oldu

MUHAMMET MUTAF - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye, ihraç ettiği dizi filmlerde çok büyük rakamlara ulaşmış durumda. 350 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip ve dizi film ihracatı Amerika’dan sonra ikinci sırada. Biz bunun amacına uygun şekilde artmasını ve Türkiye'nin, gösterildiği yerlerde doğru tanıtılmasını istiyoruz." dedi.

Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmde Türkiye'yi öne çıkartan kazı alanları ve ören yerleri gibi kültürel mekanlar olduğunu ifade etti.

Bakanlığa bağlı 153 kazı ve ören yeri olduğunu belirten Ersoy, bu kazıların 31'inin yabancı, 122'sinin yerli kazı başkanları tarafından yapıldığını kaydetti. Ersoy, "Buralarda en büyük sıkıntımız bunların çok büyük bölümünün her yıl 45 ya da 60 günlük sürelerde kazılıp sonra bir dahaki sezona kadar beklenmesiydi." diye konuştu.

Bu konuda çalışma yaptıklarını ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün kazı başkanlarımızı davet ettik. İlk etapta 20 kazı yerinden başlayarak bize doğru bir program sunmaları ve bizim istediğimiz sayıda arkeolog ve sanat tarihçi istihdam etmeleri kaydıyla 12 aya kadar yayılmış kazı yerlerini destekleme kararı aldık. Her yıl 20 tane ilave ederek bütün kazı yerlerimizi 12 ay kazılır hale getireceğiz. Belli bir süre sonra buralar ziyarete alınabilecek hale gelecek. Buralarda işe bağlayıp gişe gelirlerini de bu kazı yerlerine vererek kendi ekosistemini oluşturmuş olacağız."