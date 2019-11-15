Türkiye doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin bu konudaki meşru çıkarlarından taviz vermeyeceğini" söyledi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 36'ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Oktay, "Ada'nın Güney'inin AB üyeliğini suistimal ettiğini ve Türk tarafını zor durumda bırakmaya çalıştığını" belirterek, "Hidrokarbon kaynakları meselesinde meşru çıkarlarımızdan en küçük bir taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Yaptırım taslağının hükmü yok"

Oktay, "Geçtiğimiz ay güncellediğimiz Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi'nde de Doğu Akdeniz’de yürütülen faaliyetler konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamış durumdayız. Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından Pazartesi günü onaylanan yaptırım taslağının da bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur" ifadelerini kullandı.

Türk sondaj gemilerinin Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerini sürdürdüğüne dikat çeken Fuat Oktay, "Fatih sondaj gemimiz, kıta sahanlığımızdaki görevinin tamamlanmasının ardından dün, Karpaz Burnu'nun güneyindeki yeni faaliyetine başlamıştır. Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemimiz ise KKTC’nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.