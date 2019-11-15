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Türkiye doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2019 15:40 | Son Güncelleme

Türkiye Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerine devam ediyor.

Türkiye doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin bu konudaki meşru çıkarlarından taviz vermeyeceğini" söyledi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 36'ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Oktay, "Ada'nın Güney'inin AB üyeliğini suistimal ettiğini ve Türk tarafını zor durumda bırakmaya çalıştığını" belirterek, "Hidrokarbon kaynakları meselesinde meşru çıkarlarımızdan en küçük bir taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Yaptırım taslağının hükmü yok"

Oktay, "Geçtiğimiz ay güncellediğimiz Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi'nde de Doğu Akdeniz’de yürütülen faaliyetler konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamış durumdayız. Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından Pazartesi günü onaylanan yaptırım taslağının da bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur" ifadelerini kullandı.

Türk sondaj gemilerinin Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerini sürdürdüğüne dikat çeken Fuat Oktay, "Fatih sondaj gemimiz, kıta sahanlığımızdaki görevinin tamamlanmasının ardından dün, Karpaz Burnu'nun güneyindeki yeni faaliyetine başlamıştır. Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemimiz ise KKTC’nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.

Kıbrıs kamu radyosu RIK de bugün, "Türk gemilerinin AB'nin yaptırım tehdidine rağmen Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürdüğünü" duyurdu. RIK, "Fatih sondaj gemisinin Ada'nın doğusundaki Mağusa Körfezi'ne ulaştığını" aktardı.

AB'den yaptırım kararı

AB Dışişleri Bakanları bu hafta başında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de devam ettirdiği doğalgaz arama falliyetleri nedeniyle ruhsatsız arama yapan kurum ve kişler hakkında varlıkların dondurulması ve seyahat yasaklarını kapsayan yaptırımlar için yasal çerçeve oluşturulması konusunda anlaşmıştı.

AB Dışişleri Bakanları Temmuz ayında da doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle Ankara'ya yaptırım kararı almıştı.

Kıbrıslı Rumlar, doğalgaz arama ruhsatı verdikleri bölgelerde Türk gemilerinin sondaj faaliyetlerinde bulunmasını, Ada'nın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve bölgede gerginliği artırdığını savunurken, Ankara arama faaliyetlerinin kendi kıta sahanlığında yaptığını iddia ediyor.

DW, dpa, DHA /MK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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