Türkiye Doğu Akdeniz'de Yeni Navtex İlan Etti

Türkiye, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin, Doğu Akdeniz’de çalışmalar yürüteceği bölgede yeni Navtex ilan etti.

Oruç Reis Gemisi, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında çalışmalar yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bu sabah Twitter hesabından yaptığı paylaşımla geminin Antalya’dan ayrılarak çalışmalar yürüteceği bölgeye ulaştığını açıkladı.

Bakan Dönmez mesajında “MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yeni Navtex ilanının 23 Ağustos tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi. Oruç Reis Gemisi’ne faaliyetleri sırasında Deniz Kuvvetleri’ne bağlı iki gemide eşlik edecek.

Navtex ilanı, denizcilere yönelik olarak denizde çalışma yapılacak alanın ilan edilerek bu bölgelere girilmemesi amacıyla yapılıyor.

Türkiye’nin daha önce 21 Temmuz tarihinde de Meis adası açıklarında Oruç Reis Gemisi’nin yapacağı çalışmalar için Navtex ilan etmesi Yunanistan’la Türkiye arasında gerilimin artmasına neden olmuştu. Bu gerilimin yatışması için Almanya Başbakanı Angela Merkel’in araya girerek iki ülke arasında tansiyonu düşürdüğü belirtilmişti.

