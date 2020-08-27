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Türkiye Doğu Akdeniz'de Yeni NAVTEX İlan Etti

27.08.2020 10:49 | Son Güncelleme

Türkiye Doğu Akdeniz’de yeni NAVTEX daha ilan etti. Yeni ilan edilen NAVTEX’e göre Deniz Kuvvetleri, İskenderun bölgesinde 1-2 Eylül tarihlerinde iki ayrı alanda atış talimleri yapacak

Türkiye Doğu Akdeniz'de Yeni NAVTEX İlan Etti

Türkiye Doğu Akdeniz’de yeni NAVTEX daha ilan etti. Yeni ilan edilen NAVTEX’e göre Deniz Kuvvetleri, İskenderun bölgesinde 1-2 Eylül tarihlerinde iki ayrı alanda atış talimleri yapacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni ilan edilen NAVTEX’in Doğu Akdeniz’de Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin faaliyet gösterdiği alanla bir ilgisi olmadığını söyledi.

Türkiye daha önce Oruç Reis gemisinin faaliyetleriyle ilgili olarak da NAVTEX ilan etmiş ve daha sonra NAVTEX’in süresini uzatmıştı. Bu NAVTEX ilanları da Yunanistan’la Türkiye arasında Doğu Akdeniz konusunda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

NAVTEX ilanı söz konusu bölgede seyir yapacak ya da hali hazırda yapan diğer gemileri bölgede düzenlenecek faaliyet konusunda uyaran bir mesaj mesaj anlamına geliyor.

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