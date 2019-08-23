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"Türkiye Doğu Akdeniz'deki çalışmalar konusunda kararlı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 13:29 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: - "Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımız için çeşitli alandaki çalışmalarını devam ettirme kararlılığında"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'ye çok yararlı bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımız için çeşitli alandaki çalışmalarını devam ettirme kararlılığında." dedi.

Tatar, Ercan Havalimanı'nda, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ankara'ya gider gitmez Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini anımsatan Tatar, ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiklerini, 20 Temmuz'da Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü'nün detaylandırılması ve kaynak akışının nasıl olacağı yönünde birtakım konuları görüştüklerini dile getirdi.

- "Türkiye'ye çok yararlı bir ziyaret gerçekleştirilmiştir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşme yaptıklarını belirten Tatar, KKTC'nin gelişmesi ve kalkınması için nelerin yapılabileceğinin, ilişkilerin nasıl daha ileri taşınabileceğinin samimi bir ortamda konuşulduğunu söyledi.

Tatar, Türk hükümetinin KKTC'ye desteğinin tam anlamıyla devam edeceğinin kendilerine aktarıldığını vurguladı.

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün detaylarıyla ilgili kaynak akışının başlaması için ilgililere talimatlar verildiği bilgisini paylaşan Tatar, "Dolayısıyla Türkiye'ye çok yararlı bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bir kez daha Erdoğan, Türk hükümeti ve diğer ilgililere çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Tatar, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basın toplantısı düzenlediklerine değinerek, Erdoğan'ın verdiği mesajların medyada geniş yer bulduğunu vurguladı.

Başbakan Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımız için çeşitli alandaki çalışmalarını devam ettirme kararlılığında. Aynı zamanda Kıbrıs Türklerine yönelik desteklerinin ve kalkınma hamlelerinde katkıların aynı şekilde devam edeceğini kendisi (Erdoğan) de ifade etmiştir." diye konuştu.

- "546,5 milyon Türk lirası savunma giderine ayrılacak"

Türkiye'den altyapıya yönelik 156 milyon kaynak aktarımı yapılacağıyla ilgili soru üzerine Tatar, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz yarım kalan projeler vardır. Bu projelerin ilk önce tamamlanması ve yapılacak birtakım düzenlemelerden sonra somut projelerin hayata geçmesi için çalışmalar sürdürülecek ama ilk önce reel sektörle yatırımlar kalemlerinden yarım kalmış projelerin tamamlanması hedeflenmektedir. Bunların içerisinde ise ilk aşamada bitirilmiş yollar ve ihalesi tamamlanmış ancak daha hayata geçmemiş projelerin tamamlanması hedeflenmektedir."

Tatar, imzalanan protokoldeki 546,5 milyon Türk lirasının savunma giderine ayrılacağını, bunun bir kısmının KKTC bütçesinden ödenmiş olduğunu belirterek, "Nakit akışı yönüyle daha önce ödenmiş olan kaynaklar, şimdi bütçemiz içerisinde yerel mükellefiyetlerin karşılanması için kullanılabilecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın da imzalanan protokolde 750 milyon liralık kaynağın ilk dilim olarak aktarılacağını ifade ettiğini hatırlatan Tatar, sene sonuna doğru bir dilim daha aktarılmasının tartışıldığını ancak detaylarının henüz neticelendirilmediğini kaydetti.

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