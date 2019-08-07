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Türkiye Doğu Akdeniz'e Bir Gemi Daha Gönderiyor

07.08.2019 19:24 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemileri Yavuz ve Fatih’in Doğu Akdeniz’de çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. KKTC’yi ziyaret eden Dönmez, ikinci sismik araştırma gemisini de bölgeye göndereceklerini açıkladı

Türkiye Doğu Akdeniz'e Bir Gemi Daha Gönderiyor

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemileri Yavuz ve Fatih’in Doğu Akdeniz’de çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. KKTC’yi ziyaret eden Dönmez, ikinci sismik araştırma gemisini de bölgeye göndereceklerini açıkladı.

Sondaj gemisi Yavuz’un güvertesinde gazetecilere konuşan Enerji Bakanı Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Finike kuyusunda, Yavuz’un da Karpaz-1 kuyusunda çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Dönmez, “Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz de KKTC’den almış olduğumuz ruhsat bölgelerinde ve adanın güneyinde Türkiye Cumhuriyeti Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün kendisine vermiş olduğu ruhsat bölgelerinde sismik araştırmalarına devam ediyor. Ağustos ayı içerisinde ikinci sismik gemimiz MTA Oruç Reis gemisini de Akdeniz’e göndereceğiz. Böylece iki sismik gemisi, iki sondaj gemisiyle Akdeniz’de bu çalışmaları sonuna kadar yapacağız” dedi.

Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs Rum kesimi, Doğu Akdeniz'de fosil yakıtların mülkiyeti konusunda yıllardır anlaşmazlık yaşıyorlar. Ankara, KKTC’nin Doğu Akdeniz'deki kaynaklardan hak sahibi olduğunu savunuyor.

KKTC’de yaşayan Türklerin hak ve menfaatlerinin sonuna kadar arkasında olduklarını belirten Dönmez de, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bir oldubittiye getirerek tek taraflı ilan ettiği hukuksuz yetki alanlarını tanımadıklarını söyledi.

AB ve ABD de dahil olmak üzere Batılı müttefikleri ise Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerine tepki gösteriyor. Son olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın enerji kaynaklarından sorumlu müsteşarı Francis Fannon'a Türkiye'nin bölgedeki adımları sorulduğunda, "Barışçıl, istikrarlı bir bölgeyi destekliyoruz ve herhangi bir oyuncunun kışkırtıcı eylemlerini önlemek istiyoruz" dedi.

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nicos Anastasiades ve KKTC lideri Mustafa Akıncı, iki yıldır askıda olan barış görüşmelerindeki çıkmazı aşmanın bir yolunu bulmak için 9 Ağustos’ta bir araya gelecek.

Haber ajansı Reuters’a konuşan Akıncı, KKTC’nin sorunun çözülmesi için defalarca yaptığı önerilere rağmen Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de doğal gaz araştırmak için tek taraflı girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Akıncı, "Bu, KKTC ve Türkiye'ye şu anda yaptığımızın dışında bir seçenek bırakmıyor" dedi.

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