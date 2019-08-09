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"Türkiye, Doğu Türkistanlıların da vatanıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 12:32 | Son Güncelleme

Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan: - "Türkiye'deki Doğu Türkistanlılar kendi gelecek ve güvenlikleriyle alakalı hiç tereddüt etmesinler. Burası onların da vatanı. Uygurlar, bu konuda herhangi bir endişeye kapılmasın. Dışarıdan herhangi bir yaygarayla asılsız haberlerle kendilerini üzmesinler" - "Zaman zaman güvenlik meseleleri ve hukuki işlemlerle alakalı gözaltına alınanlar oluyor ancak onlarla ilgili kesinlikle sınır dışı veya endişe edici herhangi bir şey olmadı. İşlemleri bittikten sonra herkes serbest bırakıldı"

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, "Türkiye'deki Doğu Türkistanlılar kendi gelecek ve güvenlikleriyle alakalı hiç tereddüt etmesinler. Burası onların da vatanı. Uygurlar, bu konuda herhangi bir endişeye kapılmasın. Dışarıdan herhangi bir yaygarayla asılsız haberlerle kendilerini üzmesinler." dedi.

Doğu Türkistan Maarif Derneği Başkanı da olan Oğuzhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada zaman zaman Türkiye'de bulunan Uygur Türklerinin sınır dışı edileceğine dair haberlerin yayıldığını söyledi.

Bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını anlatan Oğuzhan, "Zaman zaman yanlış anlaşılma nedeniyle güvenlik meseleleri ve hukuki işlemlerle alakalı gözaltına alınanlar oluyor ancak onlarla ilgili kesinlikle sınır dışı veya endişe edici herhangi bir şey olmadı. İşlemleri bittikten sonra herkes serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Uygur Türklerinin herhangi bir şekilde alıkonulmadığını aktaran Oğuzhan, "Birkaç kişi, istekleri doğrultusunda çabalarıyla Bosna Hersek, Almanya, Kosova gibi ülkelere gitmeye çalışmış ve bu kişiler, evraklarında sıkıntı olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye geri gönderilmiş. Havalimanına gelince işlemler birkaç saat sürüyor, o süreçte bu kişiler biraz sabredemeyip sağa, sola resim yaymışlar, ondan sonra bunu bazı art niyetli kişiler, 'Bunları Türkiye Çin'e iade edecek.' diye yaygara yaptı. Bunun üzerine milletimizi sağduyulu olmaya çağırdık. Böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledik." diye konuştu.

Hidayet Oğuzhan, Uygur Türklerinin propaganda ve asılsız haberlere inanmaması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda derneklerine gruplar halinde gelen Doğu Türkistan kanaat önderlerine gerekli bilgileri verdiklerini anlattı.

- "Asılsız haberlerle kendilerini üzmesinler"

Birkaç gün önce sahte pasaportla Bosna Hersek'e seyahat etmeye çalıştıkları gerekçesiyle "kabul edilemez yolcu" olarak geri gönderilen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Yaermaimaiti Rena ve kızının Türkiye'ye giriş yaptığını hatırlatan aktaran Hidayet Oğuzhan, Rena'nın Türk devletine teşekkür ettiğini söyledi.

Sahte evrak söz konusu olmasına rağmen Türkiye'nin anne ve kızını kabul ettiğini, Çin'e gönderilmelerinin söz konusu olmadığını belirten Oğuzhan, bazı kişilerin bu tarz olayları fırsat bilerek, asılsız haberleri sosyal medyada Türkiye'yi kötülemek için kullandığını vurguladı.

Oğuzhan, geçen haftalarda heyet olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettiklerini de anlatarak, şunları kaydetti:

"16 bini aşkın insan uzun dönem ikameti aldı, şu an 2 bin 500 civarında kişinin de evraklarında ve kendilerinde bazı sıkıntılı durumlar var. Onların da durumları gözden geçirildi ve şu an ikamet verilmek üzere kayıtları başladı. Türkiye'deki Doğu Türkistanlılar kendi gelecek ve güvenlikleriyle alakalı hiç tereddüt etmesinler. Burası onların da vatanı. Uygurlar, bu konuda herhangi bir endişeye kapılmasın. Dışarıdan herhangi bir yaygarayla, asılsız haberlerle kendilerini üzmesinler."

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Anahtar Kelimeler:
çin Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Türkiye Uygur Türkü

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