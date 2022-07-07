Türkiye doktor Karakaya'nın ölümüne yas tutarken spikerin ifadesi infial yarattı!

Kendi de bir hastanede güvenlik görevlisi çalışan Hacı Mehmet Akçay, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm Türkiye'nin huzurunu kaçıran bir dehşete imza attı. Doktor Ekrem Karakaya'nın çalıştığı hastaneye gidip önce doktoru, sonra aynı silahla kendini vurarak kan döktü.

İŞ ARKADAŞLARI EYLEM YAPTI

Doktor Karakaya'nın ölümüyle iş arkadaşları öfke ve acıyı bir arada yaşadı. İş arkadaşlarının işi bırakıp eylem yapmasıyla muayeneler durdu. Hastane binasının önüne inen sağlık çalışanları, ‘Hekime uzanan eller kırılsın’ şeklinde sloganlar attı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 'PROVOKATÖR' DEDİ

Karakaya'nın meslektaşlarının isyanına KonTV spikeri İbrahim Arıcı'nın yorumu büyük tepki topladı. Karakaya'nın ölümüyle ilgili haberi sunan spiker Arıcı, "Şu anda maalesef birkaç doktor olay yerinde provoke ettiklerini görüyoruz" ifadelerini kullandı.





