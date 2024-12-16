Türkiye dondu! Ülkenin pek çok noktasında görüntüler benzer... Don, buz, pus, kar ve sarkıt pek çok şehirde etkili oldu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile (Mardin çevreleri dışında) Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde kar olarak görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın doğu kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BUZ, DON, PUS VE SARKIT TEHLİKESİ

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, güney kesimlerde 1-3 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ARDAHAN

Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 26 derece olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi.

KARS

Soğuk hava nedeni ile Kars Baraj Gölü buz tuttu, ortaya çıkan görüntüler Antarktika'yı andırdı.

Kars'ta etkili olan soğuk hava dere ve barajları dondurdu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceyi gördüğü kentte Kars Baraj Gölü soğuklara fazla dayanamayarak 1 günde dondu. Ağaç kalıntılarının buz altında kaldığı baraj gölü havadan görüntülendi. Donan göl buzulları aratmadı.

BOLU

Bolu’nun yüksek kesimlerinde gün boyu kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Yarın da kar yağışının devam etmesi beklenen Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) 16 Aralık 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Söz konusu ilçelerimizde bulunan kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

ANKARA

Ankara soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, başkentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara genelinde soğuk hava etkili olurken, kuzeydeki Kızılcahamam, Çamlıdere ve Çubuk ilçelerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle Kızılcahamam'daki Işık Dağı bölgesinde etkili oldu.

(İHA)