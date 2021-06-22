‘‘Türkiye Dört Ülkeyle Swap Görüşmeleri Yapıyor’’

Türkiye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileriyle yaptığı toplantıda dört ülkeyle swap anlaşması yapmak için çalışmaları sürdürdüklerini, iki ülkeyle anlaşmaya yakın olduklarını bildirdi.

Reuters haber ajansına göre toplantıya katılan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi banka yöneticileri Kavcıoğlu’nun hangi ülkelerle görüşme yürütüldüğü konusunda açıklama yapmadığını ancak iki ülkenin merkez bankalarıyla görüşmelerin çok iyi gittiğini belirtti.

Bu ayın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Çin’le mevcut 2,4 milyar dolarlık swap anlaşmasını 6 milyar dolara çıkardıklarını açıklamıştı. Geçen yıl Türkiye, Katar ile yaptığı swap anlaşmasını da üçe katlayarak 15 milyar dolara çıkardığını açıklamıştı.

Türkiye’nin döviz rezervi geçen yıl yüzde 75 azalarak olası bir ödeme dengesi krizi kaygısına neden olmuştu.

2019-2020 yılları arasında Türk lirasını destekleme politikası kapsamında kamu bankalarına döviz rezervi satışıyla Merkez Bankası’nın 128 milyar dolar rezervi erimişti. Resmi veriler kamu bankalarıyla yapılan swaplar haricinde Merkez Bankası’nın son dönemde artan döviz rezervinin negatif olduğunu ortaya koyuyor.

Toplantıya katılanlar Kavcıoğlu’nun Merkez Bankası’nın rezervleri güçlendirme hedefine bağlılığını yinelediğini bildirdi.

Bir yıl önce Türkiye yabancı müttefikleriyle yeni swap anlaşmaları arayışına girmiş ancak çok az anlaşma sağlayabilmişti. Geçen Haziran ayında Merkez Bankası, Çin’le mevcut swap anlaşması kapsamında Çin yuanının ilk kez kullanıldığını bildirmişti.

Faiz oranlarının Eylül ayında artması ekonomik baskıyı kısa süreliğine hafifletmiş de olsa zayıflayan Türk lirası son haftalarda rekor düzeydeki düşüşünü sürdürdü.

Toplantıya katılan banka yöneticileri Kavcıoğlu’nun Merkez Bankası’nın katı para politikasını sürdüreceğini ve zayıflayan liranın korunması için gerekli adımları atacağını söylediğini bildirdi. Katılımcılara göre Kavcıoğlu Türk lirasını güçlendirmek için elde edilen rezervin kullanılması politikalarında değişikliğe gidilebileceğini kaydetti.

TBB tarafından yapılan resmi açıklamadaysa Kavcıoğlu ile yapılan toplantının ‘‘verimli ve yararlı’’ geçtiği belirtildi.

