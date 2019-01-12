"Türkiye, dost arayanlar için eşsiz bir dosttur"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti, dost arayanlar için yeryüzünde eşsiz bir dosttur. Türkiye Cumhuriyeti, dostluğunu isteyenler için dostunu asla yolda koymayacak, asla zorda bırakmayacak, eşsiz, fedakar bir dosttur." dedi.

Çelik, partisinin Kahramanmaraş ilçe belediye başkanı adaylarının tanıtımı için Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Türkiye'nin mazlumlara sahip çıkan bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir fiziki sınırları bir de manevi sınırları bulunduğunu belirten Çelik, "Dünyada nerede şehitliğimiz varsa orası bizim manevi sınırımızdır. Tarihin ve coğrafyanın üstümüze yüklediği bu mükellefiyetten kaçamayız. Biz kendi ülkemizi düşündüğümüz kadar bu coğrafyaları da düşünen bir milletiz. Tarih bizi buraya çağırır. Coğrafya bizi buraya çağırır." diye konuştu.

ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından birtakım gelişmelerin meydana gelmeye başladığını dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Orada PKK, PYD vasıtasıyla kurabilecekleri devletlerle milli güvenliğimize bir tehdit oluşturabileceklerini sanıyorlar. Buradan, Maraş'tan bir kere daha söylüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Suriye'nin kuzeyinde tehdit oluşturmaya kalkanlara karşı Maraşlının sözüyle söylüyorum, asla müsaade etmeyeceğiz, asla geçit vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, dost arayanlar için yeryüzünde eşsiz bir dosttur. Türkiye Cumhuriyeti, dostluğunu isteyenler için dostunu asla yolda koymayacak, asla zorda bırakmayacak, eşsiz fedakar bir dosttur. Türkiye coğrafyasının etrafında, Suriye topraklarında, Türkmenler, Araplar, Kürtler ve bütün kardeş halklar dost istiyorlarsa onların yegane dostu Türkiye Cumhuriyetidir.