Türkiye dostu engelli Belaruslu, ülkenin gündemine oturdu

Belarus’un başkenti Minsk’te yaşayan bir engellinin yaşadığı engeller, ülkenin gündemine otururken en çok üstündeki Türk bayraklı tişörtü konuşuldu.

Belarus’un başkenti Minsk’te yaşayan engelli bir bireyin yaşadıkları ülkenin gündemine otururken en çok üstündeki Türk bayraklı tişörtü ve Türk sevgisi konuşuldu. 45 yaşındaki Vitaly Kovalev geçmişte yaşadığı bir kaza nedeniyle uzun yıllardır tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşıyor. Bir binanın ikinci katında yaşayan Vitaly Kovalev evinden dışarıya çıkmak için oldukça güçlük çekiyor. Ona sadece eşi yardımcı oluyor. Eşi engelli kocasını her defasında tekerlekli sandalyeye evlerine çıkarıp indirmek zorunda kalıyor. Vitaly Kovalev ise eşinin ve kendisinin yaşadığı sıkıntılar üzerine evlerine çıkarken yaşadıkları zorlukları fotoğraflayarak hem Belarus Cumhurbaşkanlığı’na hemde yerel yöneticilere gönderdi hemde sosyal medyada paylaştı.

Vitaly Kovalev’in talepleri Belarus Cumhurbaşkanlığı ve yerel yönetimler tarafından karşılık bulurken ayrıca sosyal medyada yaptığı paylaşımlar bir anda geniş kitlelere yayıldı. Sosyal medyada Vitaly Kovalev için yardım çağrıları yapılırken ayrıca engelli adamın üstündeki Türk bayraklı tişörtü büyük ilgi çekti. Belaruslular, Vitaly Kovalev’i Türk dostu engelli birey olarak tanımlarken engelli adama yardım toplamaya başladı. Belarus Cumhurbaşkanlığı ve yerel yöneticiler de engelli adamın evine giderek durumu yerinde inceledi. Belarus’un başkenti Minsk’e bağlı Mozur kentindeki evde yapılan incelemelerin ardından hemen asansör çalışmaları başlatıldı.

Öncelikle Vitaly Kovalev için akülü tekerlekli sandalye tahsisi yapıldı. Ardından ise binanın ikinci katında bulunan bir pencere kırılarak vinç şeklinde asansör yapıldı. Vitaly Kovalev’in kullandığı ve zarar gören apartman merdivenleri ise yenilendi. Vitaly Kovalev’in tüm sorunları giderildikten sonra engelli adam tüm yetkililere ve Belaruslulara televizyonlar üzerinden teşekkür etti.

