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Türkiye dosyayı teslim etti! İsrail'e açılan soykırım davasına müdahillik bildirimi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.08.2024 16:26
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Son dakika haberine göre Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını, Divan'a sundu.

Türkiye dosyayı teslim etti! İsrail'e açılan soykırım davasına müdahillik bildirimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan atılan adımla ilgili olarak son kabine toplantısında "Son 10 ayda 40 bin masumun hayatına mal olan bu barbarlığın bir an önce sona ermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Daha evvel Uluslararası Adalet Divanı'nda, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararımızı açıklamıştık. Bununla ilgili somut adımımızı çarşamba günü atıyoruz. Meclis Hukuk Heyetimiz 7 Ağustos tarihinde Lahey'de davaya müdahillik dilekçemizi Adalet Divanı'na teslim edecektir. Türkiye adına resmi başvurumuzu inşallah böylece yapmış olacağız. Milletimin şu gerçeği çok iyi bilmesini arzu ediyorum, Türkiye, varlık yokluk mücadelesi verdiği bu zor günlerinde Filistin'in yanındadır. Tüm imkanlarıyla Filistinli kardeşlerine sahip çıkmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Türkiye soykırım
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