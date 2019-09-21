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Türkiye Drift Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 15:42 | Son Güncelleme

Şampiyonada yarın gerçekleştirilecek 3. ayak yarışları için Kayseri'ye gelen driftçiler, motor sporu tutkunlarıyla buluştu

KAYSERİ (AA) - 2019 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı yarın Kayseri'de yapılacak.

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleştirilecek yarışlar öncesi, kentteki bir otelde motor sporu tutkunlarıyla bir araya gelen driftçiler, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Drift pilotu Cem Bora Kalaycıoğlu, 4 ayaktan oluşan bir serinin üçüncü etabı için Kayseri'de bulunduklarını söyledi.

Kalaycıoğlu, "En sevdiğimiz etap Kayseri etabı diyebiliriz. Geçen yıl da buradaydık, yoğun bir ilgiyle karşılaşmıştık. Bu yıl daha da katlanan bir ilgi olacağını düşünüyoruz." dedi.

Özer Mollamehmetoğlu ise iddialı olduklarını belirterek, "Her zaman kürsüye oynayan bir takımız. Bu yıl da belli hedeflerimiz var, bunlara doğru hızla yürüyoruz. Geçen yıl burada çok keyifli yarışmıştık, seyircinin ilgisi çok güzeldi. Takımımızla beraber bugün sevenlerimizle buluşacağız." diye konuştu.

Burcu Çetinkaya da drift yarışı için ilk kez Kayseri'ye geldiğini dile getirdi. Çetinkaya, "Takıma şu ana kadar puan katkısında bulunamadım, diğer etaplar benim için biraz antrenman niteliğindeydi. Bu yarışta en azından elemeleri geçmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Drift pilotu Oktay Kabaktaş ise İstanbul ve Kocaeli ayaklarının ardından Kayseri'ye geldiklerini, yarınki yarışlarda güzel sonuçlar almayı beklediklerini belirtti.

Şampiyonada yarın antrenman ve sıralama turlarının ardından 3. ayak mücadelesi yapılacak.

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Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası

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