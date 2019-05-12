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Türkiye Drone Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

Mersin'in Anamur ilçesinde yapılan birinci etap mücadelesi tamamlandı

MERSİN (AA) - Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı, Mersin'in Anamur ilçesinde yapıldı.

Anamurium Antik Kenti'nde iki gün süren birinci etapta, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 32 drone sporcusu ilk 3'e girmek için kıyasıya yarıştı.

Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan dronelar ile mücadele veren pilotlar, özel olarak tasarlanan gözlükler aracılığıyla alanda belli başlı engebeleri geçmeye çalıştı.

Pistte 4'lü gruplar halinde yarışan pilotlardan Özgür Can Özçelik birinci, Berat Aktar ikinci, Cem Kösel ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve İlçe Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu verdi.

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Mersin Türkiye Drone Şampiyonası

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