Türkiye Drone Şampiyonası başladı

Bu gibi etkinlikleri çok önemsediklerini, Türkiye'nin havacılık alanında büyük atılımlar içinde olduğunu dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonanın final etabının İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda yapılacağını ve dereceye girenlerin Dünya Drone Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

Yarışmada hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçlar yer aldı.

NEVŞEHİR (AA) - Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın üçüncü etabı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sıralama turlarıyla başladı.

"Çok önemli bir organizasyon olan TEKNOFEST'in ilkini geçen yıl İstanbul'un yeni havalimanında düzenlemiştik ve 4 günde 560 bin kişi ziyaret etmişti. Bu özelliğiyle TEKNOFEST, dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmayı başarmıştı. Bu yıl ikincisi düzenlenecek TEKNOFEST, 17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Bu yıl 6 günde 19 farklı teknoloji yarışmasında 10 binlerce gencimiz yarışacak. Roket yarışmalarından modern uydu yarışmalarına, insansız hava aracı yarışmalarından, robotik yarışmalara kadar çok sayıda kategori var. Pek çok yarışmamız bilimsel temelli olmasına karşın drone gibi eğlenceli, biraz daha görsel ağırlıklı yarışmalarımız da var. Bizim düşüncemiz hayal eden, araştıran, geliştiren gençliğin, Türkiye'yi milli teknoloji hamlesi hedeflerine ulaştırmasıdır."

Etapların sonunda ilk 3'e giren yarışmacıların Türkiye Drone Milli Takımı'nı oluşturacağını ifade eden Kervancı, "İnsanları bu sporla tanıştırmak amaçlı yola çıktık ve bu organizasyonu hayata geçirdik. Bu pisti belirlerken Ürgüp'ün muhteşem doğasını da dahil etmek istedik. Pistte belirli engeller var. Bu engelleri teker teker aşarak en iyi süreyi yapan arkadaş üst sıralardaki yerini alacak." diye konuştu.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise doğa ve teknolojinin harmanlandığı böyle önemli organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Kapadokya bölgesinin her dönem ziyaretçilerine farklı alternatifler sunan önemli bir destinasyon olduğunu anlatan Aktürk, "Sosyal, kültürel, jeolojik ve doğal yapısıyla Kapadokya'nın incisi Ürgüp'te teknolojiyle doğayı birleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Şampiyonanın üçüncü etabı, yarın yapılacak final yarışlarıyla sona erecek.

