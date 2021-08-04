Türkiye Drone Şampiyonası finalinin ikinci etabı İzmir'de yapılacak

Türkiye Hava Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Teknofest ve Pilot Event tarafından Asklepion Antik Kenti'nde organize edilecek yarışlara, ilk etabı başarıyla tamamlayan 24 sporcu katılacak.

16 SPORCU BÜYÜK FİNAL'DE YARIŞACAK

Yarışları sonucunda en iyi puanı alan 16 sporcu, TEKNOFEST 2021 kapsamında 21-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek olan Büyük Final'de yarışmaya hak kazanacak.

Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Final yarışının birincisi, TEKNOFEST 2021 World Drone Cup’ta Türkiye'yi temsil edecek.

TÜRKİYE DRONE MİLLİ TAKIMI OLUŞTURULACAK

Büyük finalin ardından ilk 3’e giren sporculardan oluşturulacak Türkiye Drone Milli Takımı da gelecek yıl düzenlenecek uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil etme hakkına sahip olacak.

(AA)

