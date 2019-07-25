HABER

Türkiye drone şampiyonası Kapadokya’da yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 17:47 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonasının üçüncü etabı 27-28 Temmuz tarihlerinde Kapadokya’da gerçekleştirilecek.Ürgüp Cumhuriyet Meydanı Şölen Alanında 27-28 Temmuz tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Drone Şampiyonası’nın üçüncü etabı için Kapadokya’da özel olarak hazırlanan parkurda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla mücadele edecek pilotlar, hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı tasarlanan araçlarla yarışacak.

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonasının üçüncü etabı 27-28 Temmuz tarihlerinde Kapadokya’da gerçekleştirilecek.
Ürgüp Cumhuriyet Meydanı Şölen Alanında 27-28 Temmuz tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Drone Şampiyonası’nın üçüncü etabı için Kapadokya’da özel olarak hazırlanan parkurda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla mücadele edecek pilotlar, hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı tasarlanan araçlarla yarışacak. Türkiye Drone Şampiyonası’nın üçüncü etap yarışlarına Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 32 lisanslı pilotun katılacağı açıklanırken, finali İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirecek şampiyona sonunda dereceye giren pilotların 17-22 Eylül’de düzenlenecek Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’teki Dünya Drone Kupası’nda da Türkiye adına yarışacağı duyuruldu. Türkiye Hava Sporları Federasyonu onayı ve Kapadokya Üniversitesi Eşgüdümünde, Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği ve Pilot Event işbirliği ile Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleri ile Argeus Travel, Kayakapı Premium Cave, Ezel Havacılık ve Birge Turizm A.Ş. ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, BAYKAR, Türk Hava Yolları ve Robit Sponsorluğunda Nevşehir Ürgüp’te düzenlenecek drone yarışları Nevşehirlilere heyecan dolu bir hafta sonu yaşatacak.

40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!
Emniyet Müdürü kalp krizi geçirdi!Emniyet Müdürü kalp krizi geçirdi!
Van’ın 7 bin yıllık tarihi ortaya çıkarılıyorVan’ın 7 bin yıllık tarihi ortaya çıkarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İskenderun Emniyet Müdürü Tolunay kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü kalp krizi geçirdi!

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Bayramı ülkelerinde geçirmek için akın ettiler

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Ezilme tehlikesi geçirdiler

Son dakika Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.