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Türkiye Drone Şampiyonası'nda ilk etap sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 17:10 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur İlçesi’nde düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı sona erdi.

Türkiye Drone Şampiyonası'nda ilk etap sona erdi

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Anamur İlçesi’nde düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı sona erdi.
Anamuryum Antik Kenti'ndeki şampiyonada 32 drone pilotu zirve mücadelesi verdi. Büyük çekişmeye sahne olan organizasyonun ilk etabını Özgürcan Özçelik 1'inci, Berat Aktar 2'nci, Cem Köksel ise 3'üncü olarak tamamladı.
Türkiye Drone Yarışçıları Kulübü Başkanı Sait Göksel Kervancı, "Türkiye genelinde 4 ayrı etaptan oluşan drone yarışlarının ilkini Anamur'da gerçekleştirdik. Daha sonra yapılacak üç etabın ardından her etaptan iki pilotumuz, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek" dedi.
Türkiye Hava Sporları Federasyon Başkanı Ahmet Özkaya da uluslararası turnuvaya Türkiye'den sporcu göndermek istediklerini ifade etti.

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Türkiye Drone Şampiyonası'nda ilk etap sona erdiTürkiye Drone Şampiyonası'nda ilk etap sona erdi

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