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Türkiye Drone Şampiyonası'nın 3'üncü etabı Kapadokya'da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 16:53 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın üçüncü etabı, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde başladı.

Türkiye Drone Şampiyonası'nın 3'üncü etabı Kapadokya'da başladı

Barış TERZİOĞLU/NEVŞEHİR, (DHA) - TÜRKİYE'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın üçüncü etabı, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde başladı.
Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen üçüncü etapta 32 lisanslı pilot, Kapadokya'nın dünya mirası güzelliklerinin arasında oluşturulan özel parkurda en yüksek puanı alabilmek için yarıştı. Türkiye Drone Yarışçılar Spor Kulübü Başkanı Sait Göksel Kervancı, yarın sonuçlanacak yarışma ile ilgili bilgi verdi. Kervancı, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 32 sporcunun yarışmada yer aldığını söyledi. Kervancı, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenecek final yarışmasında ilk üçe giren sporcuların Türkiye Drone takımını oluşturacaklarını ve ilk ikiyi elde edecek sporcuların ise TEKNOFEST kapsamı içerisinde 17-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Drone Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanacaklarını ifade etti. Kervancı, amaçlarının droneleri tüm halka tanıtmak ve gençlerin özellikle bu teknolojiye ilgi duymalarını sağlamak olduğuna vurgu yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da düzenlenen etkinliklerin ülkedeki teknolojik gelişmelerin ele alınması ve değerlendirilmesi anlamında oldukça anlamlı olduğunu belirterek, "Daha önce Anamur ve Asos'da iki etap düzenlenmişti. Bu üçüncü etabı Kapadokya’nın büyülü atmosferinde düzenleniyor. Geçen yıl ilkini İstanbul yeni havalimanında düzenlediğimiz TEKNOFEST, 4 günde 560 bin ziyaretçi ile dünyanın ikinci büyük havacılık etkinliği olmayı başarmıştı" ifadelerini kullandı.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapan doğa harikası Kapadokya bölgesinin incisi Ürgüp ilçesinde doğa ile teknolojinin birleştirildiği bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

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Türkiye Drone Şampiyonası'nın 3'üncü etabı Kapadokya'da başladıTürkiye Drone Şampiyonası'nın 3'üncü etabı Kapadokya'da başladıTürkiye Drone Şampiyonası'nın 3'üncü etabı Kapadokya'da başladıTürkiye Drone Şampiyonası'nın 3'üncü etabı Kapadokya'da başladı

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