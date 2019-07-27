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Türkiye Drone şampiyonasının üçüncü etabı Kapadokya’da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 12:22 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası’nın üçüncü etabı Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde başladı.Türkiye drone şampiyonasının üçüncü etabı Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde başladı.

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası’nın üçüncü etabı Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde başladı.
Türkiye drone şampiyonasının üçüncü etabı Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde başladı. Ürgüp’te başlayan yarışmaya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKOFEST icra kurulu başkanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve vatandaşlar katıldı. 32 sporcunun katıldığı yarışma iki gün boyunca devam edecekken burada şampiyonanın 3. etabınında derece girecek olan yarışmacılar İstanbul’da Sultan Ahmet Cami ve Ayasofya arasında düzenlenecek. Şampiyona açılış konuşmaları ile başlarken burada konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Türkiye drone yarışmasının üçüncü etabı Ürgüp ilçemizde yapılmaktadır. Türkiye’nin en hızlı drone pilotlarının amansız mücadelesini heyecan içerisinde seyredeceğiz. Bu vesileyle Kapadokya’mızın ziyaretçi akınında farklı destinasyonlarla bölgemizin tanıtımına, ülkenizin katma değerine en önemli teknoloji ile birlikte 2023 ve 2071’e giden gelecek planlamamızda teknolojinin de önemli olduğuna inanıyoruz. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dileriz” dedi.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise yaptığı konuşmada, “Ürgüp’te Türkiye’de ender düzenlenen yarışmalardan bir tanesi düzenleniyor bu yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah halkımızın ve çocuklarımızın teknolojiye olan yatkınlığını daha faydalı yerlerde kullanmaları, yeni hobiler elde edeceklerine faydalı olacağına inanıyorum. Bu anlamda emeği geçenlere tekrar teşekkür ederken yarışmacılara başarılar dilerim” diye konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKONFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır ise konuşmasında bu yıl TEKNOFEST’in ev sahipliğinde 32 ülkeden 64 farklı takımın katılacağı dünya drone şampiyonası yapılacağını söyledi. Bakan Yardımcısı Kacır, “Böyle güzel bir günde doğa harikası Türkiye’mizin önemli cevherlerinden, incilerinden bir tanesi olan Kapadokya’da sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Malumunuz biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın teknolojiyi geliştirmesi anlamında yönlendirilmesi konusunda bir takım faaliyetler yürütüyoruz. Bunlardan en önemlisi de belki Türkiye Teknoloji Vakfı ve birçok paydaşımız ile hayata geçirmekte olduğumuz TEKNOFEST, havacılık, uzay ve teknoloji festivali. TEKNOFEST geçen yıl ilk yılında 4 günde 560 bin ziyaretçi ile dünyanın en büyük ikinci büyük havacılık etkinliği oldu. Çok sayıda yarışmaya ev sahipliği yaptı. 14 farklı yarışmada 5 binden fazla takımda 30 binden fazla yarışmacımız TEKNOFEST yarışmalarına katıldı. Bu yıl hem yarışma sayımız hem yarışmacı sayımız artı. 19 farklı yarışmada 10 binin üzerinde takımda 50 binden fazla gencimiz yarışıyor. Biz hayal eden, üreten ve geliştiren bir gençlik istiyoruz. Türkiye’mizi muasır medeniyetler üzerine çıkartacak Türkiye’mizin hedeflerine ulaştıracak bir gençlik istiyoruz. Bu yolculukta hayal etme süreci böylesi etkinlikler ile başlıyor. İşte geçen sene dünya drone şampiyonasında 30’dan fazla ülkeden takımlar yarışmıştı. Bu yıl yine 32 ülkeden 64 farklı takım TEKNOFEST’in ev sahipliğini yapacak dünya drone şampiyonasında yarışacak” şeklinde konuştu.

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