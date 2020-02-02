HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Türkiye, dünyadaki kanser ortalamasının altında

Türkiye, dünyadaki kanser ortalamasının altında

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.02.2020 10:03 | Son Güncelleme

Prof.

Prof. Dr. Serdar Turhal, "Çok yağlı, tuzlu ve şekerli yiyeceklerden kaçınmak gerekiyor. Hareketli bir hayat sürmek fazlasıyla önemli bir konumda yer alıyor. Eğer bunları uygularsak kanser ve benzeri hastalıklardan uzak durmuş oluruz" dedi.
Coğrafi bölgelere göre kanser sıklıkları değişse de dünyada ve Türkiye’de en sık görülen kanser türleri meme, akciğer ve bağırsak kanserleri olarak belirtiliyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle, kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ’Dünya Kanser Günü Farkındalık Etkinliği’ düzenlendi. Etkinlikte kanserden korunma yolları, erken tanı ve doğru beslenme konuları hakkında bilgiler aktarıldı.
Etkinlikle açıklamalarda bulunan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal, dünyada kanser farkındalığını arttırmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Sağlıklı bir yaşam biçimi seçmek diğer hastalıklardan koruduğu gibi kanserden de koruyor. Çok yağlı, tuzlu ve şekerli yiyeceklerden kaçınmak gerekiyor. Daha sağlıklı olmak için ideal kiloya sahip olmak gerekiyor. Hareketli bir hayat sürmek fazlasıyla önemli bir konumda yer alıyor. Eğer bunları uygularsak kanser ve benzeri hastalıklardan uzak durmuş oluruz" dedi.
"Türkiye, dünyadaki kanser ortalamasının altında"
Türkiye’deki kanser oranının aslında dünyadaki kanser ortalamasının altında yer aldığını vurgulayan Turhal, "Türkiye, gelişmiş batı ülkelerinden ve ABD’den düşük bir ortalamaya sahiptir. Kanser genel olarak yaş ortalaması artan bir hastalıktır. Tüm kanserler için ortalama yaş 55-60 arasındadır" diye konuştu.
"Erken teşhis edilirse yüzde 90’a yakın bir oranında olumlu sonuçlar çıkarabilir"
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Özlem Sönmez de, kanserin tüm dünyada artığına dikkat çekerek, "Ama pek çok kanser türü tedavi edilebiliyor. Artık kanserle ilgili çok fazla konuyu biliyoruz. Kanser, erken teşhis edilirse yüzde 90’a yakın bir oranında olumlu sonuçlar çıkarabilir. Dernek olarak dünya kanser günü sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Kanser tedavisinde psikolojik faktörlerde çok önemlidir. Doktor ile aile gibi faktörler tedaviye olumlu sonuçlar veriyor. Kanser tedavisinde birkaç branştan doktorla hastanın tedavisi planlanıyor. Kanser tanısında hastalar ilk önce panikliyor. Hastaların telaşlanmasına veya korkmasına gerek yok. Onkoloji uzmanlarına başvursunlar. Onlar için en uygun tedavi planlanıp, uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.
’Birlikte Başarabiliriz’ sloganıyla İstanbul’da bir AVM’de düzenlenen etkinlikte; Sunucu Şafak Tükle moderatörlüğünde yapılan “Kanserden Korunma ve Doğru Beslenme Alışkanlıkları” başlıklı söyleşide, Prof. Dr. Serdar Turhal ve Uzman Diyetisyen Fatma Turanlı söz aldı. Daha sonra ise, Doç. Dr. Özlem Sönmez’in moderatör olduğu ve Oyuncu-Aromaterapist Ayşe Tolga’nın konuşmacı olarak yer aldığı “Sağlıklı Ve İyi Bir Yaşam İçin Öneriler” konulu söyleşi gerçekleştirildi.
Ayrıca alanda bulunan Hekim Bilgilendirme Köşesi, Neslihan Yetişkin’in Kanserli Organlar Resim Sergisi, Akciğer Sesi Dinleme Maketleri ve Meme Kanseri Muayene Maketi deneyim alanları ile Aktivite Oyun Alanı gün boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNER Manuş Baba'ya şok! Manuş Baba'ya şok!
Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölümKoronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ömercik hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ömercik hayatını kaybetti

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

Bekçilerin darp ettiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Bekçilerin darp ettiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 304'e yükseldi! Çin dışında ilk ölüm Filipinlerde

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüs: Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların sayısı neden arttı?

Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların sayısı neden arttı?

Koronavirüs (coronavirus) nedeniyle ölenlerin sayısı yükseliyor

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Koronavirüs aşısı için tarih verildi: 20 aylık bir süre içerisinde tamamlanacak

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Dünya Sağlık Örgütü: Çin ile sınırlarınızı kapatmayın

Dünya Sağlık Örgütü: Çin ile sınırlarınızı kapatmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.