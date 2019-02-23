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"Türkiye, dünyanın en cömert ülkesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 18:47 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık: - "Bugün memleketimiz, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesidir. 8 milyar doları aşkın insani yardım ile ABD'nin önüne geçtik. Gayrisafi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla da dünyanın en cömert ülkesiyiz" - "Kızılay aracılığıyla dünyanın en kapsamlı koruma programı uygulanmaktadır, 70 farklı vatandaşlıktan yaklaşık 2 milyon mülteciye koruma ve insani destek sağlamaktayız"

Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, "Bugün memleketimiz, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesidir. 8 milyar doları aşkın insani yardım ile ABD'nin önüne geçtik. Gayrisafi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla da dünyanın en cömert ülkesiyiz." dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan Türk Kızılay Bursa Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Kınık, Kızılay'ın Türk milletinin gücüyle hareket eden kadim bir oluşum olduğunu söyledi.

Kurumun çok sayıda hizmeti olduğunu ve bunların gönüllülerin yardımlarıyla hayata geçirildiğini belirten Kınık, şöyle konuştu:

"2018 yılında 40'ı aşkın ülkede, başta ülkemiz olmak üzere 23 milyon insana insani yardım ulaştırdık. Bugün memleketimiz, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesidir. 8 milyar doları aşkın insani yardım ile ABD'nin önüne geçtik. Gayrisafi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla da dünyanın en cömert ülkesiyiz. Kendi topraklarından 4,5 milyona yakın 70 farklı vatandaşlıktan mültecisiyle de dünyanın en merhametli ülkelerinden biridir. Bugün, Kızılay aracılığıyla dünyanın en kapsamlı koruma programı uygulanmaktadır, 70 farklı vatandaşlıktan yaklaşık 2 milyon mülteciye koruma ve insani destek sağlamaktayız. Yaklaşık 400 bin çocuğun okula gitmesi için öğrenim bursu vermekteyiz. Topraklarımıza sığınmış olan mülteci çocuklara yaklaşık 2 milyon seans psikososyal ve rehabilitasyon hizmeti vermişiz. Faaliyetlerimiz milletin himmetiyle yürütülmektedir."

Kınık, ellerinden geldiği kadar ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını, "hesap verebilirlik" konusuna özellikle dikkat ettiklerini vurguladı.

Yeni dönemde farklı projeler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Kınık, "Milli Eğitim Bakanlığımızla yapmış olduğumuz anlaşma çerçevesinde, 18 milyon talebemize, anaokulundan lise son sınıfa kadar Kızılaycılık müfredatı, güvenli yaşam eğitimi vermek için, bugün Talim Terbiye Kurulumuz müfredatı gözden geçirmekte. Artık her birey ilk yardımı bilen, temel afet bilincine sahip, olağanüstü bir durum olduğunda, bu doğal afet de olabilir, 15 Temmuz gibi beşeri bir afet olabilir, birbiriyle nasıl dayanışacağını, nasıl direneceğini, nasıl tehlikeleri ve riskleri bertaraf edebileceğini bilen, özellikle gençlerin eğitildiği bir Kızılaycılık kültürünü topluma yaygınlaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da Kızılay'ın Türk milleti için önemli bir kuruluş olduğunu, dünyanın her bir köşesinde yardıma muhtaç insanlara ulaştığını anlattı.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ise Kızılay'ın Türkiye'de ve dünyanın birçok bölgesinde "dertlere derman olan bir kurum" olduğunu ve kendileriyle gurur duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Kerem Kınık ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kan Aracı Protokolü"nü imzaladı.

Seçimli Olağan Genel Kurul'da, Türk Kızılayı Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan güven tazeledi.

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