"Türkiye, dünyanın en cömert ülkesi"

Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, "Bugün memleketimiz, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesidir. 8 milyar doları aşkın insani yardım ile ABD'nin önüne geçtik. Gayrisafi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla da dünyanın en cömert ülkesiyiz." dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan Türk Kızılay Bursa Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Kınık, Kızılay'ın Türk milletinin gücüyle hareket eden kadim bir oluşum olduğunu söyledi.

Kurumun çok sayıda hizmeti olduğunu ve bunların gönüllülerin yardımlarıyla hayata geçirildiğini belirten Kınık, şöyle konuştu:

"2018 yılında 40'ı aşkın ülkede, başta ülkemiz olmak üzere 23 milyon insana insani yardım ulaştırdık. Bugün memleketimiz, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesidir. 8 milyar doları aşkın insani yardım ile ABD'nin önüne geçtik. Gayrisafi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla da dünyanın en cömert ülkesiyiz. Kendi topraklarından 4,5 milyona yakın 70 farklı vatandaşlıktan mültecisiyle de dünyanın en merhametli ülkelerinden biridir. Bugün, Kızılay aracılığıyla dünyanın en kapsamlı koruma programı uygulanmaktadır, 70 farklı vatandaşlıktan yaklaşık 2 milyon mülteciye koruma ve insani destek sağlamaktayız. Yaklaşık 400 bin çocuğun okula gitmesi için öğrenim bursu vermekteyiz. Topraklarımıza sığınmış olan mülteci çocuklara yaklaşık 2 milyon seans psikososyal ve rehabilitasyon hizmeti vermişiz. Faaliyetlerimiz milletin himmetiyle yürütülmektedir."