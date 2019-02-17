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"Türkiye, dünyanın en fazla yardım yapan ülkesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 18:20 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Türkiye, kendi gayri safi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla hem dünyanın en fazla yardım yapan ülkesidir hem de dünyanın en cömert ülkesidir."

KAYSERİ (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Türkiye, kendi gayri safi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla hem dünyanın en fazla yardım yapan ülkesidir hem de dünyanın en cömert ülkesidir." dedi.

Kınık, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen Türk Kızılayı Kayseri Şubesi Olağan Kongresinde, 150 yıldır milletinden aldığı güçle, devletine destek olarak en kötü zamanlarda, en riskli yerlerde görev yapan Kızılayın vazifesinin arttığını söyledi.

Bugün dünya yardım endeksleri raporlarına bakıldığında, kendi vatandaşı dışındaki insanlara en fazla tutarda yardım eden ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Kınık, "Yani 191 Birleşmiş Milletler üyesi ülkenin içinde Türkiye, 8 milyar doları aşan geçen seneki yardımlarıyla birinci sıradadır. Türkiye dünyanın en zengin ülkesi mi? Hayır. Kendi gayri safi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla hem dünyanın en fazla yardım yapan ülkesidir hem de dünyanın en cömert ülkesidir. Yani azından çok veren bir ülkedir." diye konuştu.

- "Küresel vicdanı temsil ediyoruz"

Bugün 4 milyonu aşan mülteciye ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Kınık, onları farklı bir ülkede, yabancı bir memlekette olduklarını hissettirmeden bunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımız aynı okullara gidiyor, evlerimiz komşu, izole etmiyoruz. Bize doğru koşarlarken çelme takmıyoruz, açsa biz tok yatmıyoruz. Bu hasletler ki bizi millet yapan, bizi asil yapan hasletler. Bizler de bunları yapmak için çaba sarf eden Kızılaycılar olarak bütün bu dünyadaki acıların arttığı, savaşların arttığı, gelir paylaşımı dengesizliğinin arttığı, 28 insanın dünyadaki bütün nüfusun yarısının varlığına sahip olduğu, dünya nüfusunun 1,5 milyarının günlük 1,5-2 doların altında bir gelirle yaşadığı, her gece yatağına 1 milyar insanın aç gittiği, 160 milyon çocuğun okul yüzü görmediği, 1 milyar insanın okuma-yazma bilmediği ve bu cehaletin terör oluşturduğu, suç oluşturduğu ve giderek insan acısını artıran sıkıntılar oluşturduğu bu dünyada merhamet diyoruz, yardımlaşma diyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle; 'dünya 5'ten büyüktür' diyoruz. Küresel vicdanı temsil ediyoruz."

Türkiye'nin dünyadaki bütün mazlumlarının kalbinde bir özgürlük sembolü olduğunu anlatan Kınık, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği vizyonu, devletimizin ve milletimizin vizyonu, bütün dünya mazlumları, bütün dünyanın özgür halkları tarafından hüsnü kabulle karşılanmaktadır. Özgürce bu ifadeleri yapabilen insan, devlet ve millet kalmadı. Dünyada adaleti ayakta tutan, kendi menfaatinden önce insanlığın ve toplumun menfaatini düşünen milletler kalmadı. Bizler onun için daha fazla sorumluyuz."

Bugün dünyanını neresinde bir afet ve savaş olursa gözlerin al bayrağı aradığına dikkati çeken Kınık, bu nedenle sorumluluklarının çok büyük olduğunu kaydetti.

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Kerem Kınık Türk Kızılayı Yardım yapan ülke

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