"Türkiye, dünyanın en fazla yardım yapan ülkesi"

KAYSERİ (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Türkiye, kendi gayri safi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla hem dünyanın en fazla yardım yapan ülkesidir hem de dünyanın en cömert ülkesidir." dedi.

Kınık, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen Türk Kızılayı Kayseri Şubesi Olağan Kongresinde, 150 yıldır milletinden aldığı güçle, devletine destek olarak en kötü zamanlarda, en riskli yerlerde görev yapan Kızılayın vazifesinin arttığını söyledi.

Bugün dünya yardım endeksleri raporlarına bakıldığında, kendi vatandaşı dışındaki insanlara en fazla tutarda yardım eden ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Kınık, "Yani 191 Birleşmiş Milletler üyesi ülkenin içinde Türkiye, 8 milyar doları aşan geçen seneki yardımlarıyla birinci sıradadır. Türkiye dünyanın en zengin ülkesi mi? Hayır. Kendi gayri safi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla hem dünyanın en fazla yardım yapan ülkesidir hem de dünyanın en cömert ülkesidir. Yani azından çok veren bir ülkedir." diye konuştu.