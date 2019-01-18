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"Türkiye dünyanın en iyi insansız hava aracını yapıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2019 18:47 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: - "Artık ne İsrail'e mecburuz ne Amerika'ya mahkumuz bu anlamda. Biz kendi insansız hava aracımızı hem üretiyoruz hem kullanıyoruz hem de şimdi tüm dünyaya satıyoruz. Daha yeni Ukrayna sipariş verdi. Türkiye, dünyanın en iyi insansız hava aracını yapıyor"

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Artık ne İsrail'e mecburuz ne Amerika'ya mahkumuz bu anlamda. Biz kendi insansız hava aracımızı hem üretiyoruz hem kullanıyoruz hem de şimdi tüm dünyaya satıyoruz. Daha yeni Ukrayna sipariş verdi. Türkiye, dünyanın en iyi insansız hava aracını yapıyor." dedi.

Yavuz, Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Balıkesir Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olmaması halinde ülke olarak bugün özellikle demokrasi ve özgürlükler konusunda gelinen noktanın hayalinin bile kurulamayacağına dikkati çekerek, "Anayasa Mahkemesinin geçici 15'inci maddesi, 'Darbeciler yargılanamaz.' maddesiydi. Biz, 2010 referandumuyla bunu değiştirmeye kalkıştığımızda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun beyanını hatırlıyorum. Diyordu ki 'Asla değiştirilemez bu madde, asla darbeciler yargılanamaz.' diyordu. O madde, sizin oylarınızla değişti. Darbeciler de yargılandı, yargılanmaya devam ediyor." diye konuştu.

"Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35'inci maddesi varken darbelerin önüne geçilemez ve Türkiye şartlarında İç Hizmet Kanunu'nun 35'inci maddesine kimse dokunamaz." denildiğini anımsatan Yavuz, "O maddeye dokunduk ve o maddeyi değiştirdik, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde." dedi.

- "Yerli tank üretilecek"

Yavuz, AK Parti'nin bürokrasiyi ortadan kaldırdığını vurguladı.

Özellikle savunma alanında önemli gelişmeler yaşandığını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye'de İHA var, silahlı, silahsız. Eğer Türkiye, insansız hava aracını yapamamış olsaydı bugün teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi bu şekliyle veremezdik. Artık ne İsrail'e mecburuz ne Amerika'ya mahkumuz bu anlamda. Biz kendi insansız hava aracımızı hem üretiyoruz hem kullanıyoruz hem de şimdi tüm dünyaya satıyoruz. Daha yeni Ukrayna sipariş verdi. Türkiye, dünyanın en iyi insansız hava aracını yapıyor. Bir de şimdi yapacaklarımız var."

Yerli tank üretileceğine dikkati çeken Yavuz, "BMC, 250 tane yapacak ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edecek. Ardından 100 tane Katar ve başka ülkeler bekliyor çünkü 40 bininci tankın motoru Allah'ın izniyle yerli olacak. Bundan daha büyük icraat olabilir mi? Yerli otomobil, Kanal İstanbul olacak." dedi.

Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok dua etmek ve gece gündüz çalışmak gerektiğini sözlerine ekledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de "Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çıktığımız bu kutlu yolda, Allah bizlere şu şehre, millete hizmet etmeyi nasip etti. Bizlere bir emanet, sorumluluk yükledi. Bu emanete layık olabilmek için mücadele etmeye devam ediyoruz. Bugün, Türkiye ve Balıkesir için yeni bir gündür. Yeniden yollara düşme günüdür." ifadesini kullandı.

- Cumhur İttifakı'ndan 3 aday

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı şiiri okuyan Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Yücel Yılmaz ile 20 ilçe belediye başkan adayını kamuoyuna tanıttı.

AK Parti, Altıeylül'de Hasan Avcı, Karesi'de Dinçer Orkan, Bandırma'da Alp Bostancı, Bigadiç'te İsmail Avcu, Burhaniye'de Necdet Uysal, Dursunbey'de Ramazan Bahçavan, Erdek'te Turan Gün, Gömeç'te Kazım Arslan, Gönen'de Erdinç Odabaşı, Havran'da Emin Ersoy, İvrindi'de Yusuf Cengiz, Kepsut'ta İsmail Cankul, Manyas'ta İbrahim Koman, Marmara'da Süleyman Aksoy, Savaştepe'de Turhan Şimşek, Sındırgı'da Ekrem Yavaş, Susurluk'ta Şükrü Gür'ü aday gösterdi.

Cumhur İttifakı kapsamında MHP'den Ayvalık'ta Nazmi Başaran, Balya'da Osman Kılıç ve Edremit'te Tuncay Kılıç aday gösterildi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, AK Parti Balıkesir milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

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