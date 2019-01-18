BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Artık ne İsrail'e mecburuz ne Amerika'ya mahkumuz bu anlamda. Biz kendi insansız hava aracımızı hem üretiyoruz hem kullanıyoruz hem de şimdi tüm dünyaya satıyoruz. Daha yeni Ukrayna sipariş verdi. Türkiye, dünyanın en iyi insansız hava aracını yapıyor." dedi.

Yavuz, Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Balıkesir Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olmaması halinde ülke olarak bugün özellikle demokrasi ve özgürlükler konusunda gelinen noktanın hayalinin bile kurulamayacağına dikkati çekerek, "Anayasa Mahkemesinin geçici 15'inci maddesi, 'Darbeciler yargılanamaz.' maddesiydi. Biz, 2010 referandumuyla bunu değiştirmeye kalkıştığımızda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun beyanını hatırlıyorum. Diyordu ki 'Asla değiştirilemez bu madde, asla darbeciler yargılanamaz.' diyordu. O madde, sizin oylarınızla değişti. Darbeciler de yargılandı, yargılanmaya devam ediyor." diye konuştu.