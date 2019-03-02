"Türkiye, dünyanın en yeni en modern spor tesislerine sahip"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin diğer Avrupa ülkeleriyle, dünyanın önde gelen ülkeleriyle kıyaslandığında, en yeni ve modern spor tesislerine sahip olduğunu bildirdi.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milas Şehit Metin Özcan Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası açılışı ve amatör spor kulüplerine malzeme dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, ilçede uzun bir süre atıl kalan stadın bakım ve onarımının yapılarak gençlerin hizmetine sunulduğunu, stada Şehit Metin Özcan isminin verilmesinin de ayrı bir onur olduğunu söyledi.

Ülkede pek çok alanda ciddi atılımlar gerçekleştirildiğini vurgulayan Kasapoğlu, 2002 sonrasında, ekonomiden sanayiye, eğitimden teknolojiye, ulaştırmaya, sağlığa ve spora kadar pek çok alanda devasa yatırımlarla ülkenin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyinin buluştuğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora büyük önem verdiğine değinen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Spor bizleri hem bedenen hem de zihnen ciddi anlamda güçlü kılıyor. Bu manada spor yatırımlarımıza baktığımızda Cumhuriyet tarihi boyunca 2002 yılına kadar yapılan yatırımları 2002 sonrası süreçte üçe katladığımızı görüyoruz. Türkiye an itibarıyla, tesislerini diğer Avrupa ülkeleriyle, dünyanın önde gelen ülkeleriyle kıyasladığımızda, dünyanın en yeni, en modern spor tesislerine sahiptir. Stadyumlardan yüzme havuzlarına kadar, spor salonlarına, tenis kortlarına, voleybol, basketbol alanlarına futbol sahalarına kadar en modern, en yeni tesisler bizde. Bundaki en büyük katkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da. Çünkü kendisi hem sporu hem de sporcuyu önemseyen bir lider. Bundan sonraki süreçte sporu tabana yayarak ülkemizi, sporcularımızı, dünyada madalyalarıyla uluslararası alanlardaki başarılarıyla çok daha yükseklere taşımanın inancı ve kararlılığındayız."