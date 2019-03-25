"Türkiye dünyanın gönlü en zengin ülkesidir"

SARAYBOSNA (AA) - SANELA CRNOVRSANİN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İyilik Ödülü'ne layık görülen Saraybosnalı Zilha Seta, Türkiye'nin dünyanın gönlü en zengin ülkesi olduğunu söyledi.

Ülkesi Bosna Hersek'te "Zilha Teyze" olarak da bilinen, Bosna'daki savaşta (1992-1995) kurduğu ve hala devam eden aşevinde her gün yüzlerce ihtiyaç sahibinin karnını doyuran Seta, TDV tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında yaşadıklarını anlattı.

Seta, Bosna'daki savaşın başladığı 1992 yılında kurduğu aşevinde ilk zamanlarda günde 180 mülteciye yemek verdiğini belirterek, "Savaş şartları zorlaştıkça bu sayı arttı. Kim zaman 6 bin kişiye yemek verdiğimiz oldu. O dönemde bu çok zordu. Suyumuz, elektriğimiz, gazımız yoktu." dedi.

Aşevinin, zorlu savaş yıllarında son derece önemli olduğunu anlatan Seta, "Savaş yıllarında başkent Saraybosna'da açlıktan hiç kimse ölmedi. Oysa o dönemde diğer şehirlerde bu tür vakalara sık sık rastlanıyordu." ifadelerini kullandı.