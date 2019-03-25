"Türkiye dünyanın gönlü en zengin ülkesidir"

SARAYBOSNA (AA) - SANELA CRNOVRSANİN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İyilik Ödülü'ne layık görülen Saraybosnalı Zilha Seta, Türkiye'nin dünyanın gönlü en zengin ülkesi olduğunu söyledi.
Ülkesi Bosna Hersek'te "Zilha Teyze" olarak da bilinen, Bosna'daki savaşta (1992-1995) kurduğu ve hala devam eden aşevinde her gün yüzlerce ihtiyaç sahibinin karnını doyuran Seta, TDV tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında yaşadıklarını anlattı.
Seta, Bosna'daki savaşın başladığı 1992 yılında kurduğu aşevinde ilk zamanlarda günde 180 mülteciye yemek verdiğini belirterek, "Savaş şartları zorlaştıkça bu sayı arttı. Kim zaman 6 bin kişiye yemek verdiğimiz oldu. O dönemde bu çok zordu. Suyumuz, elektriğimiz, gazımız yoktu." dedi.
Aşevinin, zorlu savaş yıllarında son derece önemli olduğunu anlatan Seta, "Savaş yıllarında başkent Saraybosna'da açlıktan hiç kimse ölmedi. Oysa o dönemde diğer şehirlerde bu tür vakalara sık sık rastlanıyordu." ifadelerini kullandı.
Seta, hala aktif olan aşevinde günde binin üzerinde ihtiyaç sahibine yemek verdiklerini aktararak, "Bugün daha kaliteli öğünler hazırlayabiliyoruz. Kanton yönetimi de bizi destekliyor, faturalarımızı ödüyor. Eskiden gönüllü çalışan aşevi personelimizin 2008'den beri cüzi de olsa bir geliri var." diye konuştu.
- "Erdoğan bana Aliya'yı hatırlattı"
TDV tarafından verilen İyilik Ödülü'nün kendisi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Seta, "Bu ödül, dünyayı iyiliğin değiştirebileceği mesajını taşıyor." dedi.
Seta, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini kaydederek, "Türkiye, dünyanın en zengin ülkesi olmasa da gönlü en zengin ülkesidir." ifadesini kullandı.
Ankara'da geçirdiği üç günün kendisinde büyük bir iz bıraktığını anlatan Seta, "Gerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gerekse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın samimiyeti, işime dört elle sarılmam gerektiğini gösterdi." diye konuştu.
Seta, Emine Erdoğan'ın geçmişte Saraybosna'ya yaptığı ziyarette aşevine de geldiğini anımsattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılaşmasına değinen Seta, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ellerimi ellerinin arasına aldı. Tüylerim diken diken oldu. Aynı hareketi bir keresinde Cumhurbaşkanımız Aliya (İzetbegovic) da yapmıştı. Erdoğan, samimiyeti ve bakışlarıyla bana Aliya'yı hatırlattı." ifadelerini kullandı.
Seta, aşevine bağış yapmaya gelen çok sayıda iyiliksever olduğunu belirterek, "Ama Erdoğan ve Aliya gibisi yok. Onların benim için anlamı çok büyük." şeklinde konuştu.
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