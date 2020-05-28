HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türkiye dünyanın her yerinden hasta kabul edecek

Türkiye dünyanın her yerinden hasta kabul edecek

DÜNYA HABERLERİ  | 28.05.2020 11:29 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecinde uluslararası sağlık turizminin kapsamını genişletti. Daha önce 31 ülkeyle sınırlandırılan sağlık turizminin kapsamı, "tüm ülkelerden gelecek hastalar" şeklinde değiştirildi.

Türkiye dünyanın her yerinden hasta kabul edecek

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile 81 ilin valiliklerine "Kovid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler"i içeren yeni bir yazı gönderdi.

Resmi yazıda, Kovid-19 ile mücadele süresince uluslararası sağlık turizmi kapsamında Türkiye'den sağlık hizmeti almak isteyen hastaların, koronavirüs hastalığı ile mücadele süresince kabul şartları, ülkeye girişleri, hastaneye yatış, tedavi, taburculuk ve izolasyon kuralları ile hasta ve refakatçilere yönelik alınacak tedbirlerin belirlendiği ifade edildi.

Yazıda, uluslararası sağlık turizmi kapsamında hasta kabul edilecek ülkeler, hasta kabul edilecek branş ve alanlar, hasta ve refakatçilerinin Türkiye'ye giriş yapabileceği kara yolu ve hava yolu noktaları ile hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastanelere ilişkin şartlar yer aldı.

KARA VE HAVA YOLU İLE TÜRKİYE'YE GİŞİŞ YAPABİLECEKLER

Bundan böyle Türkiye'ye tüm ülkelerden hastalar kabul edilecek.

Tıpta uzmanlık tüm ana dal ve yan dal branşları ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli, kemik iliği nakli, kök hücre nakli, robotik cerrahi, bariatrik cerrahi ve girişimsel radyoloji alanlarında hasta kabul edilecek.

Hasta ve refakatçileri kara yolu ve hava yolu noktalarından Türkiye'ye girebilecek.

Hava yoluyla girişler İstanbul Havalimanı, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, Antalya Hava Limanı'ndan yapılabilecek.

Kara yoluyla giriş için ise Kapıkule Hudut Kapısı, Sarp Hudut Kapısı ile Habur Hudut Kapısı, uluslararası hastalara açık olacak.

YURT DIŞINDAN GELECEK HASTALARA ÖZEL BÖLÜM

Hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastanelerde aranacak şartlar şöyle belirlendi:

"Bakanlık tarafından düzenlenen Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olacak. Bünyesinde Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans olacak.

Ruhsatında ve faaliyet izin belgesinde, uluslararası sağlık turizmi kapsamında kabul edilerek teşhis ve tedavisi yapılacak hastalıklara ait branşlar yer alacak. Üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitesi olacak. Hastanenin müstakil bir katı veya koridor ve diğer alanlarında, başka hasta veya refakatçisinin temas etmeyeceği şekilde müstakil bir servis yurt dışından gelecek uluslararası sağlık turizmi hastaları için ayrılacak."

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Bin 700 akıl hastası ‘yanlışlıkla’ taburcu edildiBin 700 akıl hastası ‘yanlışlıkla’ taburcu edildi
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!

En Çok Okunan Haberler

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Gözler kritik toplantıda

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Gözler kritik toplantıda

Cüneyt Özdemir'e konuk olan Acun'un duygusal anları!

Cüneyt Özdemir'e konuk olan Acun'un duygusal anları!

Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show ve O Ses Türkiye sürprizi!

Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show ve O Ses Türkiye sürprizi!

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Yeni açıklama

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
Pablo Escobar’ın kardeşinden Apple'a 2.6 milyar dolarlık dava

Pablo Escobar’ın kardeşinden Apple'a 2.6 milyar dolarlık dava

Bin 700 akıl hastası ‘yanlışlıkla’ taburcu edildi

Bin 700 akıl hastası ‘yanlışlıkla’ taburcu edildi

Koronavirüsü yenenlerin sayısı 2,5 milyonu geçti

Koronavirüsü yenenlerin sayısı 2,5 milyonu geçti

Çin'den flaş karar! Kabul edildi

Çin'den flaş karar! Kabul edildi

İlginç aşı anketi: Yüzde 51 'mesafeli'

İlginç aşı anketi: Yüzde 51 'mesafeli'

Koronadan ölen sahibini hastanede aylarca bekledi

Koronadan ölen sahibini hastanede aylarca bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.