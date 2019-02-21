"Türkiye dünyanın istikrar, huzur ve güven adası"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, derinleşen ve her geçen gün kapsamı genişleyen, boyutu değişen meselelerin içerisinde Türkiye'nin, dünyanın istikrar, huzur ve güven adası olarak yer aldığını söyledi.

Kıran, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Sebahattin Zaim Salonu'nda düzenlediği "Türkiye Söyleşileri" programına katıldı.

Türkiye'nin pek çok noktada dünyanın hak ve adalet mücadelesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önemli bir mücadele verdiğini belirten Kıran, bu mücadelenin en önemli bileşenlerinden birinin de YTB'nin uluslararası öğrenci ve uluslararası eğitim seferberliği olduğunu kaydetti.

Bu eğitim seferberliğini, ülkenin dış politikasının bir yumuşak güç unsuru olarak değil, Türkiye'nin dünyaya verdiği bu hak ve adalet mücadelesinin merkezinde gördüğünü aktaran Kıran, şöyle devam etti:

"Bugün dünyada yaklaşık 7 milyon öğrenci hareketliliği var. Ülkemiz bu 7 milyon öğrencinin 150 binine ev sahipliği yapıyor. Bunların önemli kısmını da Türkiye bursları adı altında desteklemeye gayret ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı daha da arttırmak istiyoruz. Türkiye burslarının yurt dışında ne kadar önemli bir yankı uyandırdığını dün de 'Budapeşte Süreci' kapsamında ülkemizde bulunan misafirlerden bizzat müşahede etme şansına sahip oldum. Pek çok misafir ve bakan, Türkiye burslarının imkanlarını araştırıyordu ve bizlere de gösterdiler. Bunun ne kadar önemli bir motivasyon olduğunu biliyoruz. O yüzden bu mekanizmayı güçlendirmek adına, sizlerin imkanlarını geliştirmek ve genişletmek adına her türlü çabayı bundan sonra da sürdüreceğiz."