"Türkiye dünyaya insanlık dersi vermektedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Türkiye'nin masum ve mağdur insanlara gösterdiği samimi tavırla dünyaya insanlık dersi verdiğini belirterek, "AK Parti olarak biz her zaman önce insan, önce insanlık dedik. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü'nün göç ve göçmen farkındalığını arttırmasına vesile olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, dünyada yerinden edilen kişi sayısının geçen yıl 68,5 milyonu geçtiğini, ülkelerinde yaşanan zulüm ve çatışmalar sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan kişilerin ise 25 milyondan fazla olduğunu aktardı.

Göçün dinamik ve engellenemeyen bir süreç olduğuna dikkati çeken Usta, "Türkiye dünyada en fazla mültecinin barındığı ülke konumundadır. Özellikle Suriye’de yaşanan iç savaş sonucunda ülkemiz milyonlarca sığınmacıya kucak açmıştır. Suriye krizi mağdurları için ilk günden beri din, dil, ırk ayrımı yapmadan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla açık kapı politikası uygulanmış ve uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.