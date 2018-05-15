Türkiye E-Spor Federasyonunun ilk başkanı belli oldu!

Gençlik ve Spor Bakanlığında yapılan federasyonun ilk genel kuruluna, Özdemir tek aday olarak katıldı. Spor Genel Müdürlüğünden 29 delegenin oy hakkı bulunduğu genel kurulda, 20 oy kullanıldı. Geçerli 19 oyun tamamını alan Alper Afşin Özdemir, federasyonun kurucu başkanlığına getirildi.
Özdemir, statü gereği yönetim kurulu listesi oluşturarak, Gençlik ve Spor Bakanlığına sunacak. Bakanlığın onay vermesi halinde başkan Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerine başlayacak.
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