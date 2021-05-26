Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz'de Deniz Kurdu Tatbikatı Yapıyor

Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’da askeri tatbikat yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından duyurulan tatbikat 6 Haziran’a kadar devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı, paylaştığı bilgilere göre tatbikata 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı katılıyor.

Tatbikatın ilk iki günü olan 25-27 Mayıs tarihleri arasında birlikler hazırlıklarını tamamlayacaklar. Tatbikatta ikinci safha 27 Mayıs-2 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Son safha da 2-6 Haziran arasında olacak.

Deniz Kurdu 2021 tatbikatına ayrıca Amfibi Deniz Piyade Birlikleri, Amfibi Hücum Timleri, SAT ve SAS görev timleri ve kıyı birlikleri de eşlik edecekler. Tatbikata ayrıca Kızılay’ın da aralarında bulunduğu 10 kamu kurumu ve arama kurtarma timleri de iştirak edecek.

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın karargah ve harekat merkezlerinin sevk ve idare etkinliğini denetlemek, çok tehditli ortamlarda karar verme süreçlerini denetlemek, müşterek çalışmaları geliştirmek ve deniz kuvvetleri unsurlarının eğitim seviyelerini yükseltmek amacıyla düzenlendiğini açıkladı.

