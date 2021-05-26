HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz'de Deniz Kurdu Tatbikatı Yapıyor

Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz'de Deniz Kurdu Tatbikatı Yapıyor

26.05.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’da askeri tatbikat yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından duyurulan tatbikat 6 Haziran’a kadar devam edecek

Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz'de Deniz Kurdu Tatbikatı Yapıyor

Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’da askeri tatbikat yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından duyurulan tatbikat 6 Haziran’a kadar devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı, paylaştığı bilgilere göre tatbikata 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı katılıyor.

Tatbikatın ilk iki günü olan 25-27 Mayıs tarihleri arasında birlikler hazırlıklarını tamamlayacaklar. Tatbikatta ikinci safha 27 Mayıs-2 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Son safha da 2-6 Haziran arasında olacak.

Deniz Kurdu 2021 tatbikatına ayrıca Amfibi Deniz Piyade Birlikleri, Amfibi Hücum Timleri, SAT ve SAS görev timleri ve kıyı birlikleri de eşlik edecekler. Tatbikata ayrıca Kızılay’ın da aralarında bulunduğu 10 kamu kurumu ve arama kurtarma timleri de iştirak edecek.

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın karargah ve harekat merkezlerinin sevk ve idare etkinliğini denetlemek, çok tehditli ortamlarda karar verme süreçlerini denetlemek, müşterek çalışmaları geliştirmek ve deniz kuvvetleri unsurlarının eğitim seviyelerini yükseltmek amacıyla düzenlendiğini açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Vaka sayısında düşüş sürüyor! Antalya ilk kez 'sarı' olduVaka sayısında düşüş sürüyor! Antalya ilk kez 'sarı' oldu
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

Yarasalar üzerinde korkutan koronavirüs keşfi

Yarasalar üzerinde korkutan koronavirüs keşfi

Merakla beklenen gün geldi! Tüm gözler açıklamada

Merakla beklenen gün geldi! Tüm gözler açıklamada

Survivor'da şaşırtan eleme! İddialı isim veda etti

Survivor'da şaşırtan eleme! İddialı isim veda etti

Erdoğan hangi mesajı verecek? Gözler kritik saate çevrildi

Erdoğan hangi mesajı verecek? Gözler kritik saate çevrildi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.