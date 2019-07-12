"Türkiye egemen bir ülke olduğunu ispatladı"

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal İnat, S-400'lerin teslim edilmiş olmasının Türkiye'nin egemen bir ülke olduğunu ispatladığını belirterek, "S-400'ler dışarıdan ve içeriden gelen baskılara rağmen Türkiye'ye teslim edildi. Bundan sonra Türkiye'de konuşlandırılacak, Türkiye'nin ihtiyaçları nerede gerekliyse orada konuşlandırılacak." dedi.

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi olan İnat, gazetecilere yaptığı açıklamada, S-400'lerin teslim edildiğini, zaten bunun beklenen bir gelişme olduğunu, aksinin düşünülemeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin, kendi savunma ihtiyaçları doğrultusunda bu füze sistemlerini almak için uzun zaman önce teşebbüste bulunduğunu, daha önce ABD ve Çin'den benzer teşebbüslerde bulunduğunu ama bunlarda başarılı bir sonuca ermediğini aktaran İnat, şunları kaydetti:

"O yüzden Türkiye, savunma ihtiyacını gidermek için S-400'ler konusunda Rusya ile gerekli girişimleri yaptı ve bunun anlaşması yapıldı, ödemesi yapıldı belli bir kısmının. S-400'ler dışarıdan ve içeriden gelen baskılara rağmen Türkiye'ye teslim edildi. Bundan sonra Türkiye'de konuşlandırılacak, Türkiye'nin ihtiyaçları nerede gerekliyse orada konuşlandırılacak. S-400'lerin teslim edilmiş olması, Türkiye'nin egemen bir ülke olduğunu ispatlamış oldu."